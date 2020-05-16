Fatih Altaylı'dan TFF'ye: Bulmuşsunuz köpeksiz köyü, değneksiz gezmeye alışmışsınız; hesap verin

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Futbolcu sağlığı değil kumar önemli' başlıklı yazısına verdiği, "Bir kez daha üstüne basarak söylemek isteriz ki, TFF'nin ekonomik durumu da başta olmak üzere yazıda yer alan tüm iddialar, belirtilen tutarlar ve konular gerçek dışıdır" yanıtına tepki gösterdi.

Altaylı, TFF'den "BeIN Sports'tan ne kadar ücret aldığını" açıklamasını talep etti ve "Bana yalandan cevap veren, yalanlayan Federasyon, hadi sıkıyorsa açıkla bakalım bordronda kaç kişi var?" ifadelerini kullandı.

Altaylı, "Bulmuşsunuz köpeksiz köyü, değneksiz gezmeye alışmışsınız" diyerek TFF'ye "hesap verin" çağrısında bulundu.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hadi açıklayın, Bein Sports size, kaç lira atıyor önünüze.

Allah'ın Katarlısı maçlar oynanmazsa para vermeyecekmiş, oynanırsa da eksik verecekmiş.

Peki aynı Bein, Fransız Ligi’ne Mart ayındaki ödemesini maçlar eksik olmasına rağmen çatır çatır yaptı da Türkiye’de niye yapmıyor!

Daha da vahimi Katarlılar TFF’nin elindeki tek koz olan teminat mektubunu da geri aldılar.

Türkiye’deki medya bitirilirken, medya rekabeti bitirilirken Türk futbolu da Katarlı Bein’in insafına bırakıldı.

Bana yalandan cevap veren, yalanlayan Federasyon, hadi sıkıyorsa açıkla bakalım bordronda kaç kişi var?

Bunların arasında torpilli olanlar kaç lira maaş alıyor?

Açıklayabiliyor musun TFF?

Kamu hizmeti yapıyorsunuz, şeffaf olmanız lazım.

Allah aşkına şu bordronuzu bir açıklayın.

Kime kaç para veriyorsunuz!

Millet bir duysun da ağızları açık kalsın.

Sonra “Fatih Altaylı art niyetli bizimle uğraşıyor.”

Evet uğraşıyorum.

Bulmuşsunuz köpeksiz köyü, değneksiz gezmeye alışmışsınız.

Yok öyle.

Hesap verin hesap.

Ne olmuştu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın dünkü köşesinde yer alan 'Futbolcu sağlığı değil kumar önemli' yazısıyla ilgili açıklama yaptı.

TFF, federasyonun en önemli önceliğinin sağlık olduğunu, federasyon ve kişileri yıpratmaya yönelik gündeme getirilen iddiaların da art niyet taşıdığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haberturk.com'da Fatih Altaylı tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri başlatma kararıyla ilgili olarak asılsız ve mesnetsiz iddialar gündeme getirilmiştir. Öncelikle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, TFF'nin en önemli önceliği sağlıktır ve 12 Haziran kararı şimdilik kaydıyla ve UEFA'nın Avrupa Kupaları takvimi nedeniyle alınmıştır. Kaldı ki müsabakalara dönüş için alternatifli 7 planımız olduğu defalarca kamuoyuna duyurulmuştur.

Buna rağmen; söz konusu kişinin, bu kararın sanki tek taraflı olarak alındığı, Türkiye'deki yasal bahis şirketi ve yayıncı şirketin şantaj yaptığı ve TFF'nin buna boyun eğdiğine ilişkin, hiçbir somut kanıt ve bilgiye dayanmadan ortaya attığı iddialar tamamıyla hayal ürünüdür.

Ayrıca hiçbir somut kanıta dayanmadan, kişilerin konum ve görevleri ile ilgili yorum yapılarakFederasyon ve kişileri yıpratmaya yönelik gündeme getirilen iddiaların art niyetli olduğu da aşikârdır. Bir kez daha üstüne basarak söylemek isteriz ki, TFF'nin ekonomik durumu da başta olmak üzere yazıda yer alan tüm iddialar, belirtilen tutarlar ve konular gerçek dışıdır."

Habertürk yazarı Altaylı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin açıklamalarına, kulüplerde yeni tip koronavirüs vakalarının rastlanmasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri 12 Haziran'da başlatacağına dikkat çekerek, "Çünkü Futbol Federasyonu parasal olarak batık vaziyette ve bu yüzden hem bahis şirketi Şans Girişim’in hem de yayın şirketi bein Sports’un şantajına açık halde" ifadelerini kullanmıştı.