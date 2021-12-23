Fatih Altaylı'dan Terim'e: Başın çok sıkışınca da bir bahane ile kendini attır, ağır bir ceza al ve federasyonu suçla

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray'ın tarihi başarısızlıklarından birini yaşadığını belirterek, "Tamam hakemler kötü ve Galatasaray’a düşman bir Federasyon var. Eyvallah. Ama bir de bak bakalım sen ne yapıyorsun, sen ne oynuyorsun. Yıllardır ne oynadın. Başın çok sıkışınca da bir bahane ile kendini attır, ağır bir ceza al ve Federasyonu suçla.

Evet Federasyon sana ceza vermek için fırsat kolluyor ama sen de onlara bu fırsatı verme. Galatasaray’ın başında olduğu müddetçe neredeyse bir tam sezonu cezalı olarak saha dışında geçir. Aynı şeyi futbolcu yapınca ağır bir ceza alsın sen kahraman ol" diye yazdı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a da seslenen Altaylı, "Konuş kendisi ile. Herhalde Galatasaray’dan tazminat isteyecek hali yoktur bu saatten sonra. Bıraksın. Kenara çekilsin. Sportif AŞ yönetimine girsin.

Sen de yeni bir dönemi başlat. Belki başarılı olursun belki olamazsın. Ama en azından kendi başarın veya kendi başarısızlığın olur. Hiç değilse boğulacaksan kendi yaptığında boğulursun, Terim’inkinde değil." ifadelerini kullandı.

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