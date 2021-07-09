Fatih Altaylı'dan Şenol Güneş'e: Sizden çok çok daha üst düzey teknik direktörlerle çalışan futbolcular, muhtemelen sizin taktik diye anlattığınız şeylere gülmüşlerdir

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, dün A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş'in gerçekleştirdiği basın toplantısına ilişkin olarak, “Tüm sorumluluk benim” diyen teknik direktör basın toplantısı sırasında kendinden başka herkesi suçladı ve sütten çıkmış ak kaşık gibi toplantıyı noktaladı" ifadelerini kullandı. "Futbolculara hatalarını gösteren notlar hazırlayıp dağıtmışsınız, yapmayın ya!" diyen Altaylı, "Siz sizden çok çok daha üst düzey teknik direktörlerle çalışan futbolculara ne anlatabilirsiniz! O çocuklar muhtemelen sizin taktik diye anlattığınız şeylere gülmüşlerdir" diye yazdı.

Altaylı, "Şenol Güneş basın toplantısı yaptı, söylediklerinden onun adına ben utandım. 'Tüm sorumluluk benim' diyen teknik direktör basın toplantısı sırasında kendinden başka herkesi suçladı ve sütten çıkmış ak kaşık gibi toplantıyı noktaladı. Kendisine doğru düzgün soru bile sorulmadı. Birkaç düzgün soruya ise sinirlendi ve bu kez de soru soranları suçladı. Bakın Sayın Güneş, neredeyse favorilerden biri olarak gittiğiniz bir turnuvadan, 0 puan ve turnuvanın en kötü takımı unvanı ile geri dönüyorsanız yapacağınız tek şey onu bunu suçlamak değil adam gibi istifa etmektir. Senede 30-35 milyon TL gelir iyi bir şeydir ama zaten kurda kuşa muhtaç olacak bir durumda değilsiniz. Hadi istifa etmediniz. Bari ne yazık ki elinize düşen bir güzel futbolcu jenerasyonunu suçlamaktan vazgeçin.

'Oyuncular İtalya maçındaki skorun altında ezilmişler.' Hayır Şenol Bey, skorun altında onlar ezilmedi. Siz ezildiniz. Suçladığınız, ezildi değiniz çocuklar Avrupa’nın en iyi liglerinin, en üst düzey takımlarında oynuyorlar. Siz onların kaldırdığı temponun onda birini bile kaldıracak kapasitede olmadığınız halde onları suçlayamazsınız. Futbolculara hatalarını gösteren notlar hazırlayıp dağıtmışsınız. Yapmayın ya! Peki birisi de kalkıp size kadro tercihinden olmayan oyun anlayışınıza kadar kağıtlara yazıp elinize verdi mi! Siz sizden çok çok daha üst düzey teknik direktörlerle çalışan futbolculara ne anlatabilirsiniz! O çocuklar muhtemelen sizin taktik diye anlattığınız şeylere gülmüşlerdir. Sorumluluğu gerçekten üstünüze almayı, gerekeni yapmayı öğrenin Şenol Bey. Bırakın bu kaliteli futbolcu neslimiz, kendilerine uygun bir hoca ile başarı arasınlar. İnin artık onların sırtından Şenol Bey" dedi.

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