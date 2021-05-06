Fatih Altaylı’dan Sağlık Bakanlığı’na: Yalan da bir zeka işi olduğu için zurna dün “zırt” dedi

Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs vaka sayısına göre açıkladığı il sıralama tablosundaki verilerle, bakanlığın haftalık vaka sayısı tablosunun uyuşmadığının ortaya çıkmasını hatırlatan HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, “Yalan da bir zeka işi olduğu için zurna dün ‘zırt’ dedi” diye yazdı.

“Birinden biri, muhtemelen ikisi birden yalan yani” diyen Altaylı, “İki yalanı üst üste koyup tek bir ortak yalan üretememişler belli ki! Buradan iktidarın çıkarması gereken ders, bence bir kez daha liyakat. Doğru düzgün yalan üretebilmek için bile liyakat gerek. Belli ki artık orada bile sorun var” ifadelerini kullandı.

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