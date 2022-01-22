Fatih Altaylı’dan RTÜK Başkanı’na: İktidar lideri ya da sözcüsü gibi davrananlara da soruşturma açacak mısınız!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli’yi eleştirerek kanala inceleme başlatan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e, “İktidar lideri ya da sözcüsü gibi davrananlara da soruşturma açacak mısınız?” diye sordu.

Ebubekir Şahin, FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli’nin 'hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu' gerekçesiyle inceleme başlatıldığını açıklamıştı. “Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini” savunan Ebubekir Şahin, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Altaylı, bugünkü yazısında Şahin’i eleştirdi; şunları kaydetti:

“Böyle haber sunulur mu sunulmaz mı tartışması her zaman yapılabilir. İlkesel bir şeydir ve tartışmalıdır. O konuya girme niyetim yok. Ama RTÜK Başkanı'na şunu sormak isterim. Selçuk Tepeli ve Fox Haber muhalefet partisi lideri değil de, iktidar partisi lideri gibi davransaydı yine bu soruşturmayı açacak mıydınız! Sorun taraf olmakta mı yoksa karşı tarafta olmakta mı! İktidar lideri ya da sözcüsü gibi davrananlara da soruşturma açacak mısınız!”

"Nereden nereye gelinmiş ki, o Sezen Aksu’nun dili koparılma tehdidi altında"

Öte yandan Altaylı bugünkü yazısının "Nereeeden nereyeeeee" başlıklı bölümünde şarkısında geçen Adem-Havva sözleri dolayısıyla Sezen Aksu'yu hedef alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da tepki gösterdi. Yıllar önce Sezen Aksu'nun da olduğu bir yemek masasına uğrayan AKP'li isimlerin sevgilerini, saygılarını, muhabbetlerini ve hayranlıklarını dile getirdiklerini anlatan Altaylı, "Aslında çok da uzun olmayan bir 7 yıl. Ve nereden nereye gelinmiş ki, o Sezen Aksu’nun dili koparılma tehdidi altında. O gün masaya gelip, hayranlık ve muhabbet belirtenlerden ise tık yok. Peki sizce Sezen Aksu bunu umursar mı! Hiç zannetmem, yürekli kadındır Sezen. Korkmaz yani" dedi.

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