Fatih Altaylı'dan Merkez Bankası'na: Niye sürekli bir ileri iki geri? Bu millet deneme yanılma tahtası mı Allah aşkına!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Merkez Bankası’nın faizi kararını değerlendirdi. “Faiz indirmeme kararı doğru karar ama hâlâ daha önce yapılan lüzumsuz indirimleri açıklamıyor” diyen Altaylı, “İyi yaptınız da peki tüm ülkeye tüm bunları niye yaşattınız Allah aşkına. O gün ne biliyordunuz? Bugün ne biliyorsunuz? Ya da o gün neyi bilmiyordunuz, bugün öğrendiniz?” diye sordu.

Altaylı, “Niye sürekli bir ileri iki geri? İki de bir tornistan ya da tornastan. Bu ülke ve bu millet deneme yanılma tahtası mı Allah aşkına” diye tepki gösterdi.

Altaylı yazısının “Tornastan” başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

Para Piyasası Kurulu toplantısının hemen ardından Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı. Faiz indirimi yok. Faiz 14’te sabit tutuldu. Karar doğru mu doğru. Daha doğrusu beterine oranla doğru. Ama bu doğruda, merak ettiğim şu "nas"a ne oldu! 1400 küsur yıldır değişmeyen nas mı değişti geçen ay içinde. Şaka bir yana faiz indirmeme kararı doğru karar ama hala daha önce yapılan lüzumsuz indirimleri açıklamıyor. Çünkü geçmişte yapılan her sözde indirim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “Dış ve iç güçlere” ödediği faiz oranını arttırdı. Devletin faiz faturasını azaltmak yerine kabarttı. Keza Merkez Bankası faiz indirdikçe vatandaşın kullandığı, ev, otomobil ve tüketici kredilerinin ve sanayicinin kullandığı kredilerin faizleri yapılan indirimin birkaç katı arttı. Sanayi veya zirai fark etmez üreticinin kullandığı kredinin faizlerinin artması maliyetleri arttırdı. Bu ister istemez fiyatlara yansıdı.

Fiyatlar attı, enflasyon arttı. Daha da artacak. Kur arttı. Piyasalar birbirine girdi. Merkez Bankası borç harç varmış gibi yaptığı rezervinin bir bölümünü daha satmak zorunda kaldı. Türkiye’de darbe yaptırdı diye sövdüğümüz, Türkiye’de cinayet işledi diye suçladığımız Arap Emirlikleri ve Suudilere el avuç açmak zorunda kaldık. Ve şimdi durdunuz.

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