Fatih Altaylı'dan Mehmet Barlas'a: Bu kadarı da olmaz artık; eğer hepimizle dalga geçip siyasetin geldiği nokta ile kafa bulmuyorsa, mesleki zirvesi, Nirvanası

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs'e yakalanmasıyla ilgili kaleme aldığı yazısında, “Türkiye Cumhurbaşkanı'nın halkı ile aynı kaderi paylaşması kuşaklar boyu anlatılacaktır” diyen Sabah yazarı Mehmet Barlas’a tepki gösterdi.

“Mehmet Barlas ciddi mi, yoksa dalga mı geçmek için yazıyor anlamakta zorlanıyorum” diyen Altaylı, “Çünkü bu kadarı da olmaz artık” diye yazdı. “Eğer hepimizle dalga geçip, siyasetin geldiği nokta ile kafa bulmuyorsa, Barlas’ın mesleki zirvesi, Nirvanası” diyen Altaylı, devamında şunları kaydetti:

“Madem durum bu. Ben de aynı yoldan devam edeyim. Ben de halktan biri olarak iki gündür Cumhurbaşkanı ile aynı kaderi paylaşıyor olabilirim . Dünden beri hafif bir nezlem var. Dün gün içinde yaptığım iki test de negatif çıktı ama ne olur ne olmaz diye bugün bu yazıyı bitirip bir PCR testi yaptıracağım. Bakarsınız benim de Cumhurbaşkanı ile aynı kaderi paylaşmam kuşaklar boyu anlatılır."

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