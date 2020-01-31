Fatih Altaylı’dan Kızılay Başkanı’na: Tam zamanın adamı imiş

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Elazığ depreminin ardından para yardımı çağrısıyla tepki çeken, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan 7 milyon 925 bin dolarlık bağışla gündeme gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı 'zamanın adamı' olarak tanımladı.

Altaylı, "Kızılay Başkanı’na kızmıştım ama vazgeçtim kızmaktan. Tam zamanın adamı imiş meğer. Kendi Kızılay Başkanı. Oğlunu Genç Kızılay’a Başkan Yardımcısı yapmış. Muhtemelen yakında başkan da yapacaktır eğitiyordu. Memlekette genç işsizliği yüzde 30’lardayken oğlunu da TRT World’de ayrıca işe de koymuş. Görüldüğü üzere tam dönemin adamı. Tüm gereklilikleri yerine getirmiş. Bu adama niye kızayım ki! Her şeyi dört dörtlük yapmış." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

dElazığ'daki depremden sonra dikkatlerin odaklandığı Kızılay'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Celal Eren Çelik, Ankara'da belediye şirketi olarak kurulan ve sonra özelleştirilen Başkentgaz'ın 2017'de Kızılay'a 8 milyon dolarlık bağış yaptığını, ancak bağışın ilginç bir koşul içerdiğini kanıtladı. Belgeye göre, Başkentgaz, bağışı, paranın 75 bin dolarını Kızılay'ın alması, kalan 7 milyon 925 bin dolarını da çocuk istismarı iddialarıyla da gündeme gelen Ensar Vakfı'na yurt inşaatı yapılması için transfer etmesi koşuluyla yaptı.

Mevzuata göre, Kızılay'a yapılan bağışların yüzde 100'ü vergiden muaf. Yapılan bağışta hiçbir vergi kesintisi olmuyor. Aynı bağışın doğrudan Ensar Vakfı'na yapılması durumunda ise bağışların ilgili şirketin kazancının ancak yüzde 5'ini geçmeyen kısmı gider olarak vergiden mahsup edilebiliyor. Böylece Kızılay aracı kılınarak vergi kesintisi olmaksızın para Ensar Vakfı'na aktarılabildi. Ancak, ‘şartlı bağış'ı yapan Başkentgaz'ın yüksek kazançlı bir şirket olması nedeniyle, vergi çıtasına takılmama ihtimaline de işaret ediliyor. Her durumda, Ensar Vakfı, yurt inşaatında kullanabileceği gibi istediği gibi değerlendirebileceği bir parayı Kızılay aracılığıyla Başkentgaz'dan aldı.