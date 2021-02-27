Fatih Altaylı’dan Kanal İstanbul için referandum çağrısı: Ya doğrudan etkilenecek olan Trakya’ya ya da “Büyük borç altına girilecek” diyerek  tüm Türkiye’ye sorarsınız

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında tartışmalı Kanal İstanbul projesi için referandum çağrısında bulundu.

"Kanal İstanbul 'vazgeçilmez' bir proje haline gelmiş iyiden iyiye. Gerekli olup olmadığı, verimli olup olmadığı, zararlı olup olmadığı, onlarca milyar dolarlık maliyeti ile bugünün önceliği olup olmadığı tartışma dışı artık. İş 'inada' binmiş" diyen Altaylı, referandum çağrısında bulundu.

“Bu referandumu ya Kanal'dan doğrudan etkilenecek olan Trakya’da yaparsınız, İstanbulluya, Kırklareliliye, Tekirdağlıya, Edirneliye, Çanakkaleliye sorarsanız. Ya da 'Büyük borç altına girilecek, herkese sormak lazım' diyerek tüm Türkiye’ye” diyen Altaylı, “Böylelikle proje olumsuz sonuçlar doğurursa, gelecek nesiller karşısında sorumluluk da 'inadına' olmaz, ortaklaşa olur” dedi.

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