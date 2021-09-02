Fatih Altaylı'dan İBB Sözcüsü'ne: Bu üslubu muhalefete ve muhalif medyaya karşı kullanan bir makam mevcut Ankara’da, küçük modeline ihtiyacımız yok

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İBB Sözcüsü Murat Ongun'u "İSPARK çok ciddi bir zararın içinde, hiç beklenmedik anda konkordato ilan etmesi istenebilir" iddiasında bulunan Korkusuz yazarı Can Ataklı'ya verdiği yanıt üzerinden eleştirirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nı işaret etti ve "Bu üslubu muhalefete ve muhalif medyaya karşı kullanan bir makam mevcut Ankara’da. Bir de bunun küçük modeline ihtiyacımız yok bildiğim kadarı ile" dedi.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında İBB Sözcüsü Ongun'u isim vermeden eleştirdi.

Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Benim kabullenemediğim, Ataklı’ya verilen yanıtın veriliş tarzı, veriliş biçimi ve üslubu. Gereksiz derecede sert, gereksiz derecede suçlayıcı, gereksiz derecede kaba ve gazeteciyi küçük görmeye çalışan bir tını hakim yanıta. Hop kardeşim. Ne oluyorsunuz, kim oluyorsunuz. Adam gibi verilerle, kimseyi suçlamalardan, 'yalancı malancı' demeden doğru düzgün kibar bir yanıt veremiyor musunuz! Bu mudur adabınız.

Unutmayın bir belediyeyi, bir partiyi, farklı olacağını söyleyen bir muhalefeti, ne yazık ki temsil ediyorsunuz. Kendinize geliniz.

Seçim öncesi böyle miydi Başkanınızın iddiası. Hani siz farklı olacaktınız, hani yepyeni bir üslup getirecektiniz siyasete.

Medyaya karşı kullandığınız bu üslup zaten var. Son yıllarda giderek artan dozda var hem de. Bu üslubu muhalefete ve muhalif medyaya karşı kullanan bir makam mevcut Ankara’da. Bir de bunun küçük modeline ihtiyacımız yok bildiğim kadarı ile.

İletişim Başkanlığı’nın 'İstanbul çakması'na ne gazetecilerin ne de CHP siyasetinin ihtiyaç duyduğunu zannetmiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, belki bölgesel etkilerin nedeni ile AK Parti üslubunu benimsemiş, Belediye yönetiminde Cumhurbaşkanlığına götüren eski bir yolu aynen uyguluyor olabilir. O siyasetçidir. Bunun meyvesini de toplayabilir, bedelini de ödeyebilir. Ama atanmış bir belediye bürokratının İletişim Başkanı 2.0’lığa soyunması CHP’nin Türkiye tasavvuruna ne kadar uygundur bilemem."

Ne olmuştu?

Can Ataklı, İBB'nin yönetimindeki İSPARK'ın zarar ettiğini ve bu yıl 200 milyona bu zararın ulaşacağını söyledi. Aynı zamanda böyle devam ederse de İSPARK'ın konkordato ilan edeceğini yazdı. Bu açıklamalarını İSPARK yöneticisine dayandıran Ataklı, personel sayısının çok fazla olmasından dolayı zararın bu kadar fazla olduğunu belirtti.

Bunun üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından Ataklı'ya "Korkusuz yazarı Can Ataklı’nın bugün İSPARK konusunda yazdığı yazı baştan sona yanlıştır. Siz, onun gazeteci olarak yapmadığını yapıp İSPARK web sitesinden denetlenmiş rakamlara ulaşabilirsiniz. 2021 yılında İSPARK pandemiye rağmen kâra geçecektir. Yıl sonu görüşürüz" dedi.