Fatih Altaylı'dan Hürriyet'e: Genel Yayın Yönetmeni'nin bazı konulardaki cehaletini biliyorduk ama gazetenin kurumsal cehaletini bilmiyordum

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesinin internet sitesinde yer alan “Türkiye’den Lota Kasırgasının vurduğu ülkelere taziye mesajı” başlıklı haberi üzerinden Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın eleştirdi. Altaylı, “Genel Yayın Yönetmeni'nin ekonomi konusu başta olmak üzere bazı konulardaki cehaletini kendi itiraflarından biliyorduk ama gazetenin kurumsal cehaletini bilmiyordum” dedi.

Haberle karşılaşınca gülmeye başladığını söyleyen Altaylı devamında şunları kaydetti:

“Genel Yayın Yönetmeni'nin ekonomi konusu başta olmak üzere bazı konulardaki cehaletini kendi itiraflarından biliyorduk ama gazetenin kurumsal cehaletini bilmiyordum.

Arkadaşlar bu yıl “LOTA” kasırgası diye bir kasırga olmadı.

Sizin Lota Kasırgası zannettiğiniz şey aslında Iota Kasırgası.

Yunan alfabesinin 9. harfi Iota’dan alıyor adını.

L zannettiğiniz harf aslında I.”