Fatih Altaylı'dan Galatasaray'a bağış yapan Galip Öztürk'e: Ben de Metro Turizm otobüslerinde taciz ve tecavüze uğrayan kadınların avukatlık ücretlerini üstleneceğim

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, kendi adına Galatasaray'a bağış yaptığını söyleyen Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'e yanıt verdi. Altaylı, "Ben de Metro Turizm otobüslerinde taciz ve tecavüze uğrayan kadınların avukatlık hizmetlerini ve ücretlerini üstleneceğimi açıklıyorum" şeklinde yazdı.

Galatasaray Disiplin Kurulu tarafından kulüpten ihraç edildiğini söyleyen Fatih Altaylı, "Galatasaray’ın ırkçılıktan sabıkalı Disiplin Kurulu’na beni kulüpten ihraç ettikleri için teşekkür ederim. Bu rezil yönetim dönemde kulüp üyesi görünmemek ve utancı paylaşmamak benim için bir şereftir" dedi.

Geçen günlerde kendi adına Galatasaray'a 500 bin lira bağış yaptığını açıklayan Galip Öztürk'e yanıt veren Altaylı, "Cinayetten mahkum olduğu için yurt dışında kaçak olarak yaşayan Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, mafyamatik taraftar grubunun ve başkanlık koltuğunun işgalcisi Mustafa Cengiz isimli şahsın çağrısı üzerine Galatasaray Spor Kulübüne 500 bin TL bağış yapacağını söyledi. Mustafa Cengiz ve saz arkadaşı utanmazların Galatasaray’ı getirdiği ucuzluk bu. Bunun üzerine kanun kaçağı Galip Öztürk haddini fersah fersah aşarak benim adıma da 500 bin TL bağış yapacağını açıkladı. Galip Öztürk bu hadsiz davranışının hesabını yargı önünde verecektir. Ama ben de Metro Turizm otobüslerinde taciz ve tecavüze uğrayan kadınların avukatlık hizmetlerini ve ücretlerini üstleneceğimi açıklıyorum. Hem de beyaz para ile. Helal para ile." ifadelerini kullandı.

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