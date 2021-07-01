Fatih Altaylı’dan CHP’ye: Tüm bu iddialar doğru ise Deniz Baykal’ı Atatürk'ün kurmasıyla övündüğünüz partide tutacak mısınız?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarıyla tekrar gündeme gelen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la ilgili CHP yönetimine seslendi; "Tüm bu iddialar doğru ise Deniz Baykal’ı Atatürk'ün kurmasıyla övündüğünüz partide tutacak mısınız?" diye sordu.

"Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne bir sualim olacak. Genel başkanlığa uçkuruna basarak kayma sonucu veda eden eski genel başkanınız Deniz Baykal’ı ahde vefa olarak bir kez daha milletvekili yaptınız. Sonrasında aynı beyefendiyi geçirdiği ağır rahatsızlık ve bıraktığı araza rağmen milletle dalga geçercesine yine milletvekili yaptınız. Çaresizlik nedeniyle size oy vermeyi sürdüren seçmeniniz tüm bunları sineye çekti. Ancak son günlerde bir suç örgütü liderinin açıklamaları sayesinde de olsa, eski genel başkanınız olan bu milletvekili hakkında çok vahim iddialar ortaya çıktı. Bunlar neredeyse laik cumhuriyete ihanet düzeyinde iddialar" diyen Altaylı, devamında şunları kaydetti:

"Siz ana muhalefet partisi. Aynı kişinin iktidar partisi ile ilgili iddialarına yönelik olarak 'Araştırılsın, soruşturulsun' diye haklı bir kıyamet koparırken kendi partinizin bir milletvekili ile ilgili bu iddiaları araştırmayacak mısınız! En anlamsız nedenlerle parti disiplin kurulunu çalıştırıp, parti disiplinine aykırı hareket ettiğini iddia ettiğiniz kişileri partiden atarken, eğer doğru ise böyle bir ihaneti yapan genel başkanı araştırmayı, soruşturmayı düşünmüyor musunuz! İktidardan beklediğiniz dürüstlüğü ve temizliği kendi içinizde aramayacak mısınız! Daha açık sorayım, tüm bu iddialar doğru ise Deniz Baykal’ı Atatürk'ün kurmasıyla övündüğünüz partide tutacak mısınız?"

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Organize suç örgütü lideri Peker, Korkmaz Kara ile ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, Deniz Baykal’ın da ismini anmış, “Kardeşlerim, bunun benle görüşmek istemesinin sebebi, Deniz Baykal’a getirdiği kızlardan birinin ailesinin haberi olmuş. Bu konuda Antalya’daki bu aileyle görüşmem için en yakınlarımı araya koyup bana ulaşmak istedi (Kızın ve ailesinin adını vermemiz doğru olmaz). Tabi ki ben böyle bir namussuzluğun parçası olmadım. Deniz Baykal bu durumdan haberi olduğu için bunun eline düştü. Tabi ki Sayın Cumhurbaşkanıyla Deniz Baykal’ın hastanedeki görüşmesini, Hasan Doğan üzerinden koordine eden korkmaz karacadır. Sonraki yükselişini zaten tüm Türkiye biliyor” ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan geçen günlerde firari Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding'in Baykal'ın damadı Halil Ataman’ın şirketlerine sahte fatura kestiği tespit edilmişti.

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