Fatih Altaylı'dan CHP'ye: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemizi sağlayan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni AYM'ye götürmeyi düşünüyor musunuz?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP yönetimine "İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemizi sağlayan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni Anayasa Mahkemesi’ne götürmeyi ve TBMM Başkanı Şentop'un da söylediği gibi tek imza ile Lozan ve Montreux dahil tüm uluslararası sözleşmelerden çekilmemizi sağlayacak bu durumu ortadan kaldırmayı düşünüyor musunuz? Ne zaman!" diye sordu.

Fatih Altaylı, "Bir soru da CHP'ye" başlıklı yazısında, "Hep iktidara soru soracak değiliz ya, bu kez de muhteşem muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne bir sorum var. Tek imza ile ortadan kaldırılan bir İstanbul Sözleşmesi var. Son şekli bu iktidar döneminde verilen ve referandumla kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre bile bu yapılan işlem mümkün görünmüyor. Yani TBMM kararı kime ait olursa olsun tek imza ile ortadan kaldırılamıyor. İnanmayacaksınız ama durum böyle. Bu durumda yapılan işlem aslında hükümsüz. Siz Danıştay'a başvurarak bu idari işlemi ortadan kaldıracağınızı, kararı iptal ettireceğinizi söylediniz. Danıştay'a başvurup vurmadığınızı bilmiyorum. Bir gelişme duymadık. Ama asıl olarak gidilmesi gereken yer daha üst bir adres. Ortadan kalkması gereken sadece Karar değil Kararname. Bunu yapacak yer ise Anayasa Mahkemesi" dedi.

Altaylı, şöyle devam etti:

"Ey, Sayın CHP yönetimi.

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemizi sağlayan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni Anayasa Mahkemesi’ne götürmeyi ve TBMM Başkanı Şentop'un da söylediği gibi tek imza ile Lozan ve Montreux dahil tüm uluslararası sözleşmelerden çekilmemizi sağlayacak bu durumu ortadan kaldırmayı düşünüyor musunuz?

Ne zaman!

NOT: Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu’na bir de özür borçluyum. “Kahvehaneciler, kahvehaneciler” diye tutturduğu zaman kızmıştım. Haklı imiş. Özür diliyorum."

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