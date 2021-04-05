Fatih Altaylı: Ben basın çalışanıyım, o hanımefendiden 10 yaş kadar büyüğüm, ben aşı olmadım Berna Laçin olmuş

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, sahip olduğu basın kartı sebebiyle Koronavirüs aşısı olan oyuncu Berna Laçin’i eleştirdi. “Kendinden büyükler ve kendisinden daha büyük altındaki riskli vatandaşlar aşı bekleyedursun Berna Laçin kendini korumaya almış” diyen Altaylı, “Gerçekten basın çalışanı olduğu halde 212'li olmadığı için olamayan onlarca muhabire, kameramana nazire yaparcasına. Haksızca edinilmiş gazeteci kimliği ile haksızca aşı olmak. Ben basın çalışanıyım. O hanımefendiden 10 yaş kadar büyüğüm, ben olmadım. Berna Laçin olmuş” diye yazdı.

"Laçin'in nalıncı keseri" başlıklı yazısında Altaylı, “Sözde hak hukuk savun, ama çıkarın söz konusu olunca ne hak kalsın ne hukuk ne adalet. Peki şaşırdım mı? Tabii ki hayır” diye yazdı.

Laçin eleştirilere tepki göstermişti

Laçin dün hakkında yapılan eleştiriler kişisel sosyal medya hesabından şöyle yanıt vermişti:

“Yıllarca bin bir kademede görünen görünmeyen işte çalıştım basın ve medyada, burada hepsini tek tek açıklayamam. Şimdi hakedişimle ilgili sorgulama yapanlar, ülkenin tek resmî medya ambargosu altındayken, yenilen hakkım hakkında da konuşsa azıcık! Ama yok, herkes işine geldiğince.”

"Arkadaşlar 212’liyim Basın çalışanı olarak kartı olanlara tanımlanmış aşı bilginize..."