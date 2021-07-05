Fatih Altaylı’dan AKP eleştirisi: Bunun adına metal yorgunluğu demek çok büyük iyimserliktir, bunun adı artık umursamazlıktır

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, iktidar partisi AKP’yi eleştirdiği bugünkü yazısında, “AK Parti’de artık bir ortak akıl kalmadığı görülüyor. Eskiden bir makine gibi hareket eden parti giderek eskimiş, sağı solu gıcırdayan ve farklı yıpranmalar nedeniyle parçaları arasında uyum kalmamış, aksayan bir makineye benziyor” diye yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçen ay su gibi bazı ürün ve hizmetlerine yapmak istediği zammın AKP ve MHP oylarıyla reddedildiği hatırlatan Altaylı, “Aradan 10 gün geçti bu kez hükümet, AK Parti destekli Cumhurbaşkanlığı başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere pek çok şeye yüksek oranda zamlar yaptı. Zamlar o kadar can acıtıcı oldu ki, kayıtsız şartsız iktidarı destekleyen medyalar bile ‘Daha neler’ anlamında başlıklar attılar ve zamları eleştirdiler. Zammı yapan Cumhurbaşkanlığı hükümetinden ise ses seda çıkmadı. Eski AK Parti olsa idi, 15 gün önce belediyelerin yapmak istediği zamları engellemezdi. CHP’li belediyenin yüzde 23 zammı yapmasını onaylardı. Aradan 15 gün geçtikten sonra kendi yüzde 21 zam yapar ve zammı eleştiren muhaliflere ve hatta yandaşlara “Bakın CHP’li belediyeler yüzde 23 zam yaparken biz onun altında kaldık” diyerek kendine güçlü bir koz bulurdu. Ancak bunu yapmadılar” diye yazdı.

“CHP’li belediyenin zammını engelleyerek hem bu engelin belediyeleri iş yapamaz hale getirmek için koyulmuş bir baraj olduğunu açıkça gösterdiler” diyen Altaylı, “Sadece bu bile AK Parti’nin farklı alanlardaki eşgüdümünü yitirdiğini, geçmişteki siyasi aklından artık eser kalmadığını, politikalarını ortaklaştıramadığını çok açık gösteriyor” görüşünü ifade etti.

Altaylı, “Bunun adına metal yorgunluğu demek çok büyük iyimserliktir. Bunun adı artık umursamazlıktır. Kim kime dumdumalıktır. Bu saatten sonra bunun çaresi yoktur” diye yazdı.

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