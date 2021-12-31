Fatih Altaylı’dan Ahmet Hakan'a: Vahim olan Bakan’ın karşısında oturan kişinin sanki büyük sırra vakıfmış edası ile sergilediği müthiş cehalet!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın programında Amerikan Merkez Bankası’nı 5 ailenin yönettiği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

“Sayın Bakan da Türkiye’de özellikle bazı gece programlarında yayınlanan komplo teorilerinin etkisinde kalmış” diyen Altaylı, “Vahim olan ise Bakan’ın karşısında oturan kişinin “Onu kastediyorsunuz ama o ayrı bir şey tabii” diyerek sanki büyük sırra vakıfmış edası ile sergilediği müthiş cehalettir” diyerek Ahmet Hakan’ı eleştirdi.

Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin katıldığı son televizyon programında gördük ki, Sayın Bakan da Türkiye’de özellikle bazı gece programlarında yayınlanan komplo teorilerinin etkisinde kalmış. Amerikan Merkez Bankası olarak nitelendirilebilecek FED’den söz ederken, ‘Orası zaten Amerikan devletinin değil 5 ailenin kontrolünde’ gibi bir cümle sarf etmiş. Programı canlı izleyemediğim için bunu sonradan gördüm. Bir Bakan’ın böyle bir cümle kullanmış olmasına inanamadım. Çünkü böyle bir şey söz konusu değil.

FED, 1913 yılında yasayla kurulmuş ve 12 bölgesel, 1 de Merkezi olmak üzere 13 ayrı Merkez bankasının oluşturduğu Avrupalı merkez bankalarından farklı ama tamamı kamuya ait bir kurumdur. Sadece Amerikan Kongresi’ne hesap verir.

Yani FED Başkanı ABD Başkanı’nın ‘FED Başkanım’ diyebileceği bir konumda değildir. 5 Aile ise ancak Pelin Çift ve Cansu Canan’ın programlarına katılan ‘Komplo teorisyenlerini’ çok dinleyenlerin inanacağı bir palavradır.

Vahim olan ise Bakan’ın karşısında oturan kişinin “Onu kastediyorsunuz ama o ayrı bir şey tabii” diyerek sanki büyük sırra vakıfmış edası ile sergilediği müthiş cehalettir. Ama bu dönemde siyasetçiler genelde cehaletle sohbeti tercih etmektedir. Nedenini ben söylemeyeyim."

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