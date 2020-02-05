Fatih Altaylı: Cumhuriyet tarihimizde nüfus artış hızının en düşük olduğu yıllar, AK Partili yıllar

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı nüfus verilerini yorumladı. Altaylı, cumhuriyet tarihindeki nüfus artış hızının en düşük olduğu yılların AKP iktidarı döneminde olduğunun altını çizerek, "Sigara ve çocuk konusunda en has Erdoğancılar bile Erdoğan’ı dinlemiyor!" yorumunu yaptı.

Altaylı, "2019 yılında 83 milyon 154 bin kişi olmuşuz. Maşallah. Allah arttırsın diyeceğim ama zaten arttırmış. Bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi daha fazlayız. Ne var ki, nüfus sayımı sonuçlarında dikkatimi çeken bir unsur var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllardır bıkıp usanmadan söylediği ve önce 3, şimdilerde ise “en az dört” dediği çocuk yapma 'talimatına' pek uyan yok. Bunu muhalefet olsun diye ben bir tarafımdan uydurmuyorum. Sayılar söylüyor." ifadesini kullandı.

Altaylı, "TÜİK’in açıkladığı oranlara bakarsak Türkiye’nin nüfus artış hızı 2019 yılında yüzde 1.39 olmuş.

Hiç yoktan iyi ama istenilen düzeyde değil. İşin daha acayibi, Cumhuriyet tarihimizde nüfus artış hızının en düşük olduğu yıllar, AK Partili yıllar. AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye’nin nüfus artış hızı yüzde 1.5. Ancak AK Parti ile birlikte nüfus artış hızı hemen düşmeye başlıyor.

2007 yılında 'dibe' vuruyor ve yüzde 1.2 oluyor. Bu tüm zamanlarımızın en düşük nüfus artış oranı. 2008, 2009 ve 2010 yıllarında da bu durum devam ediyor." bilgilerini paylaştı.

Altaylı şunları kaydetti:

O günlerin Başbakanı Erdoğan’ın “3 çocuk yapın” ısrarı boşuna değil.

2013 yılına kadar durum değişmiyor.

2013’te tedrici bir yükselme var.

Nüfus artış hızı 1.6’ya çıkıyor o yıl.

Ama hemen ardından yine düşme trendine giriyor.

Ve 2019 yılı artış hızı yüzde 1.39.

Demek ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her dediğini emir telakki edenler bile iş çocuk sayısına gelince söz dinlemiyor.

Bildiğini okuyor.

Anladığım kadarı ile bir sigara ve çocuk konusunda en has Erdoğancılar bile Erdoğan’ı dinlemiyor!

Yazının devamı için tıklayın