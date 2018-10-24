Fatih Altaylı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tonlamasından anladığım şu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında konuştu. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı açıklamaların 'merakları' gidermekten uzak olduğunu kaydetti. Öte yandan Erdoğan'ın konuşurken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi’ne 'Eyy' demediğini işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tonlamasından anladığım şu oldu. 'Çok kötü yakalandınız. Sizi kanırtabiliriz ama kanırtmayacağız. Siz de Türkiye’ye karşı tutumunuzda daha dikkatli olun' değerlendirmesinde bulundu.

"Erdoğan’dan 'adli' açıklama bekleyenler umduğunu bulamadı"

Yazar, Erdoğan'ın "Bu cinayetin kazara işlenmiş bir cinayet değil, Suudi Arabistan’ın hiyerarşisi içinde planlanmış, siyasi bir kararla gerçekleştirilmiş bir olay" olduğunu çok net biçimde ortaya koyduğuna vurgu yaparak, "Sorguya çekilirken kazara öldüğü yolundaki iddianızı kimse yemez' demeye getirdi. Suudilerin zayıf ama tek savunması olan bu iddiayı ellerinden aldı. Erdoğan’dan 'adli' bir açıklama bekleyenler umduğunu bulamadı. Ama 'siyasi' mesaj bekleyenler beklenin ötesinde bir açıklama duydular.Hadimül Harameyn son derece kibarca köşeye sıkıştırılmış oldu" dedi.

Fatih Altaylı'nın "Biz bunu yemedik’in kibarcası" başlığıyla (24 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz