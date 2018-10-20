Fatih Altaylı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutluyorum; ağzına sağlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayvanlara işkence ederek öldürenlerle ilgili son dönemlerde medyaya yansıyan haberlere dikkati çekerek, "Yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın. Hayvanlara işkence eden ve öldürenlere verilen cezaları da arttırın" diye konuştu. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yazısında bir tilkinin öldürülüp trafik tabelasına asıldığı bir fotoğrafa yer vererek, "Biz zavallı tilkiyi değil, insanlığımızı öldürüp tabelaya asmışız.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hayvan hakları yasası konusunda kürsüden yaptığı çok açık, çok net uyarı ve çağrı için kutluyorum. Ağzına sağlık" dedi.

Fatih Altaylı, Türkiye'de yaşanan hayvana şiddet olayını köşesine taşıyarak yorumladı. Fatih Altaylı,

"Görevi gereği bir süredir yurt dışında yaşayan bir dostum yolladı dün bu fotoğrafları.

Biri yaşadığı ülkeden diğeri Türkiye’den.

Şöyle demiş:

“Sen yazılarında insanlıktan bahsedip duruyorsun.

Bak bu bizim evin yakınındaki bir park. Tilkiler geziyor. Mahalleli onlar için yemek bırakıyor. Diğerini ise senin de yazdığın gazetenin internet sitesinde gördüm bugün. Tilkiyi öldürüp trafik tabelasına asmışlar. Biri Avrupa’nın göbeğinde bir şehir, diğeri Türkiye’de doğa ile iç içe bir köy."

Sevgili dostum haklı.

Biz zavallı tilkiyi değil, insanlığımızı öldürüp tabelaya asmışız.

NOT: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hayvan hakları yasası konusunda kürsüden yaptığı çok açık, çok net uyarı ve çağrı için kutluyorum. Ağzına sağlık" diye yazdı.

Fatih Altaylı'nın "Tabelaya astığımız halimizdir" başlığıyla (20 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz