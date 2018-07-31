Fatih Altaylı: CHP yönetimi ülkeye ihanet ediyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP yönetiminin Türkiye'nin dertleri, sorunları ve geleceği ile ilgili hiçbir kaygısı ve sorumluluk hissinin olmadığını söyleyerek "Kendilerine oy veren 11 milyon 354 bin 190 seçmene ihanet ediyorlar" dedi.

Altaylı daha önce de CHP yönetiminin Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiğini söylemişti. HaberTürk yazarı bugünkü yazısında CHP yönetimi ile ilgili olarak şunları kaydetti:

CHP yönetiminin, bu ülkenin dertleri, sorunları, geleceği ile ilgili hiçbir kaygısı, hiçbir sorumluluk hissi yok.

Ülkeye ve kendilerine oy veren 11 milyon 354 bin 190 seçmenin her birine ihanet etmekle meşguller.

Evet, İ HA NET

Ağır mı geldi!

Gelmesin.

Hafif bile kalıyor.

Ülke tarihinin en önemli seçimlerinden biri yapılmış.

Türkiye’nin 95 yıllık yönetim sistemi değişmiş.

Dört bir yanda sorunlarla boğuşan ülke, bir yandan da yeni sisteme adapte olmaya çalışıyor.

Bu arada ABD ile tarihin en önemli bunalımlarından birini yaşamanın arefesindeyiz.

Ekonomik kaygılar had safhada.

Tüm bunlar olurken CHP nerede?

Yok.

Ülke gündemi, ülkenin meseleleri ile alakaları yok.

Tamamen kendi içlerindeki koltuk kavgasına kilitlenmiş vaziyetteler.

Kaç imza oldu, genel başkan kim olacak, kim kalacak…

Birbirlerine hakaretler, iktidar partisinin bile CHP’ye ve CHP’lilere etmediği kadar ağır.

Tam bir rezillik.

Bu arada memlekete ne oluyor, memlekette neler oluyor umurlarında değil.

Muhtemelen haberleri bile yok.

Buna da ihanet denir.

TDK’ya göre Türkçe anlamı şudur: Bir kimsenin güvenini kaybetme.

Siz bu ayıbı 11 milyon 354 bin 190 kere işlediniz.