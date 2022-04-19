Fatih Altaylı: CHP ve Kılıçdaroğlu hazırlıklı olsun, pek yakında Suriyeli göçmenlerin suçlusu "cehape zihniyeti” gösterilirse kimse şaşırmasın

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, gündemdeki göçmen meselesiyle ilgili kaleme aldığı yazısında, “Hadi hayırlısı. Görüldüğü kadarı ile göçmen meselesinde toplumsal tepkiler arttıkça politikada da değişiklik olacak gibi. Geçmişte çok örneğini gördük, yine görürüz” dedi.

“Bence CHP ve Kılıçdaroğlu hazırlıklı olsun” diyen Altaylı, şunları kaydetti:

“Pek yakında Suriyeli göçmenlerin suçlusu ‘cehape zihniyeti’ ve ‘Baykemal' olarak gösterilirse kimse şaşırmasın. Emin olun bunun alıcısı da olur. Sokak röportajlarında izlersiniz. Fatih demişti dersiniz.”

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