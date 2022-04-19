T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fatih Altaylı: CHP ve Kılıçdaroğlu hazırlıklı olsun, pek yakında Suriyeli göçmenlerin suçlusu "cehape zihniyeti” gösterilirse kimse şaşırmasın

19 Nisan 2022 10:58

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, gündemdeki göçmen meselesiyle ilgili kaleme aldığı yazısında, “Hadi hayırlısı.  Görüldüğü kadarı ile göçmen meselesinde toplumsal tepkiler arttıkça politikada da değişiklik olacak gibi. Geçmişte çok örneğini gördük, yine görürüz” dedi.

“Bence CHP ve Kılıçdaroğlu hazırlıklı olsun” diyen Altaylı, şunları kaydetti:

“Pek yakında Suriyeli göçmenlerin suçlusu ‘cehape zihniyeti’ ve ‘Baykemal' olarak gösterilirse kimse şaşırmasın. Emin olun bunun alıcısı da olur.  Sokak röportajlarında izlersiniz. Fatih demişti dersiniz.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

fatih altaylıchpgöçmenKılıçdaroğlucehape zihniyeti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24