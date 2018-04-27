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Fatih Altaylı: CHP doğrusunu yaptı

"Hazır lokma olsun, çiğnemeden yutayım' dersen olmaz"

27 Nisan 2018 15:22

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin "ortak adayı" olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çıkacağı yolundaki iddiayı değerlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel'in "Gül gündemimizde olmadı, şimdi de yok, olmayacak" şeklindeki açıklamasına atıfta bulunan Altaylı, "CHP doğrusunu yaptı. CHP’yi bu konuda eleştirenler belki bilmez ama ideoloji diye bir şey vardır siyasette. O yüzden doğrudur yapılan" dedi. 

Altaylı, "Armut pişmedi, ağza düşmedi" başlığıyla yayıkmlanan (27 Nisan 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Abdullah Gül’den aday olmaz mı? Olur elbet. Şahane olur. Ama kendi ideolojisine yakın bir partiden olursa olur. Mesela Saadet’ten olur. Cumhurbaşkanı olmaz mı? Oldu, yine olur. Ama sağ bir partinin adayı olarak gelirse olur. 'Herkesin adayı olayım' dersen olmaz. 'Hazır lokma olsun, çiğnemeden yutayım' dersen olmaz."

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