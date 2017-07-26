Fatih Altaylı: Can Dündar'ı elinizden kaçırmanın cezasını bu iyi insanlara çektirmeyin

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet gazetesinin yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davayla ilgili olarak "Adalet sonunda bir karar verecek. Ama delil karartacak halleri olmadığına göre bu arkadaşlarımızın tutuklu yargılanmaları gerekmiyor" dedi. "Hem onlara yazık, hem bu ülkeye" ifadesini kullanan Altaylı, "Can Dündar’ı elinizden kaçırmanın cezasını bu iyi insanlara çektirmeyin. Ayıptır" diye yazdı.

Fatih Altaylı'nın "Okumamak, yazmamak" başlığıyla yayımlanan (26 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhuriyet Gazetesi davası, aylar süren tutukluluğun ardından başladı.

Kimseye kefil olmak gibi bir alışkanlığım yoktur hayatta. Ama bazen de eşyanın tabiatına aykırı durumlar olur ki, “Yok daha neler” dersin.

Davanın sanıklarından bazılarını şahsen tanıyorum.

Kimini severim, kimiyle mesafeli bir ilişkimiz vardır. Ama bu davada tutuklu bulunan, bu mesleğe başladığım günden beri dostum olan Musa Kart’ın FETÖ ile bir ilişkisi olabileceğine beni kimse inandıramaz.

Keza Kadri Gürsel’in de.

Hikmet Çetinkaya’nın da.

Bunların bazıları gazetecilik merakıyla bu cemaatten bazı isimlerle konuşmuş, sohbet etmiş olabilirler belki, bilemem.

Ama FETÖ’nün kuyruğuna takılacak adamlar asla değiller.

Tabii ki davanın yargıcı değilim.

Adalet sonunda bir karar verecek. Ama delil karartacak halleri olmadığına göre bu arkadaşlarımızın tutuklu yargılanmaları gerekmiyor.

Hem onlara yazık, hem bu ülkeye.

Can Dündar’ı elinizden kaçırmanın cezasını bu iyi insanlara çektirmeyin.

Ayıptır.

Hukuk ayıbı...