Fatih Altaylı: Çamlıca’ya dev bir cami yaptınız, şimdi bir tane de Levent’e dikiyorsunuz, herhalde Merkez Bankası başkanlarının günahlarının kefareti olarak

HaberTürk yazarı Fatih Alaylı, bugünkü yazısında, İstanbul’da Levent’e inşa edilen yeni Merkez Bankası binası arazisine yapılacak camiye ilişkin olarak, “Herhalde Merkez Bankası başkanlarının günahlarının kefareti olarak” dedi.

Altaylı bugünkü yazısında şunları kaydetti:

“Çamlıca’ya dev bir cami yaptınız. Cumhuriyet döneminin ilk ve tek Selatin camiini. Zevksizlik abidesini. Mimar Sinan’ın neredeyse altı yüz yıl önce taştan nakşettiği caminin beton kopyasını. O günden bugüne bir arpa boyu yol alamadık dercesine. Allah aşkına söyleyin kaç kişi gidiyor? Bir normal günde bir vakit namazına kaç kişi katılıyor bu camide.

Şimdi bir tane de Levent’e dikiyorsunuz. Merkez Bankası’nın arsasına. Herhalde Merkez Bankası başkanlarının günahlarının kefareti olarak. O da dev. Ona da kaç kişi gidecek merak ediyorum.

Hala anlamadınız değil mi! Millet sizden ibadet edecek yer istemiyor. Sizden iş istiyor, çocuklarına gelecek istiyor, eğitimde fırsat eşitliği istiyor, doğru düzgün üniversiteler istiyor, Adalet istiyor, iyi yetiştirdiği çocuğu için liyakate dayalı sistem istiyor, huzur istiyor, mutluluk istiyor. Siz ise ona cami veriyorsunuz. İçi boşaltılmış bir din söyleminin, içi boş camilerini. Zannediyorsunuz ki, millet o camilerde size dua edecek. Ama yanılıyorsunuz. Bu gidişle beddua edecek.”

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