Fatih Altaylı: Çağla Şikel Hanımefendi, o fotoğrafları koymayacaksınız!

Ünlü manken Çağla Şikel, yaz tatilinde çekilen mayolu fotoğraflarının gazete ve televizyon kanallarında haber olarak yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden kendisine hakaret ve küfür edip, tehdit savuran 12 Instagram kullanıcısını savcılığa şikayet etti. Habertürk yazarı Fatih Altaylı Çağla Şikel'in kendisine hakaret eden takipçilerini savcılığa şikayet etmesini, "Çağla Şikel Hanımefendi, o fotoğrafları koymayacaksınız. Hayatımda daha zırva bir şikayet görmedim.Çözüm yargıda değil akılda" diye yorumladı.

"Koyarsan tüm bunlara hazırlıklı olmalısın"

Altaylı, halka açık bir sosyal medya hesabı kullanıldığı ,oradaki takipçi sayısı ile övünülüp, sayı üzerinden gelir sağlamaya yönelik işler yapıldığı takdirde beğeni ve kötü yorumlara hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

"Dava edip yargıyı bir de bunlarla oyalayacaksan..."

Yazar, kimsenin kimseye hakaret etme hakkı olmadığını ancak, bu hakaretlerden bu kadar rahatsız olunacaksa, fotoğrafların konulmamasını ya da hesabın kapalı tutulmasını önerdi.

Fatih Altaylı'nın "Düşmedin Arda, aşağı atladın" başlıklı yazısının tamamına linkten ulaşabilirsiniz