Fatih Altaylı: Burak Elmas’ın bir seçim kararı alması ve yeni bir yönetimle beraber güven tazelemesi gerek

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray’ın Teknik Direktör Fatih Terim’le yolların ayrılmasının ardından oluşan ortamı değerlendirdi. Altaylı, “Burak Elmas’ın bir seçim kararı alması ve yeni bir yönetimle beraber güven tazelemesi gerek” görüşünü ifade etti.

Altaylı, “Burak Elmas tamponunu çıkardı” başlıklı yazısında, “Başkan Burak Elmas’ın işi çok zor. Seçim dönemindeki en yakın iki yol arkadaşını ilk 6 ayda kaybetti. Genel Sekreter Köksal Ünlü ve Başkan yardımcılarından Rezan Epözdemir gitti. Bir diğer seçim kozu olan Terim’le yollar ayrıldı. Yönetimdeki iyi isimler pasif durumda, yönetimde soru işareti yaratan isimler ise aşırı aktif. Bu da rahatsızlık nedeni. Yönetim kurulu üyeleri işlerin kendilerinin bilgisi dışında yürüdüğünü söylüyorlar ve kızgınlar. Seçim öncesi söz verilen mali kaynaklar yaratılamadı. Ada ile ilgili davanın kazanılmış olması dışında tek bir olumlu sonuç elde edilemedi” değerlendirmesi yaptı.

“Tüm bunlar göz önüne alındığında Burak Elmas’ın bir seçim kararı alması ve yeni bir yönetimle beraber güven tazelemesi gerek” diyen Altaylı, “Ya da güveni verecek bir başka hamle yapması” görüşünü yazdı.

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