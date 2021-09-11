Fatih Altaylı: Bunlar cahil, bunlar okuduğunu anlamaktan aciz, bunlar salak

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, “Aşı olanlar, aşı olmayanların hastalanma ve ölme riskini arttırıyor” sözünü, ismini vermediği bazı aşı karşıtı doktorların, “Bakın Fatih Altaylı da sonunda aşının kötü olduğunu anladı” şeklinde anladığını belirttiği bugünkü yazısında, “Bunlar cahil, bunlar okuduğunu anlamaktan aciz, bunlar salak” dedi.

Fatih Altaylı, “Aptala kızılmaz” başlıklı bugünkü yazısında, “Dikkat çekmek isteyen işsiz doktorlar, ürün satmak isteyen tüccar doktorlar, meşhur olmak isteyen aylak doktorlar. Bunların alayı aşı karşıtlığı ipine sarıldılar. Ve haliyle bana saldırıyorlar. Ve ben de bunlara kızıyordum. Ama vazgeçtim. Çünkü belli ki kızmaya değecek bir zekâ düzeyleri yok. Bu kadar düşük bir zekâya kızılmaz” diye yazdı. “Aşı olanlar, aşı olmayanların hastalanma ve ölme riskini arttırıyor” sözünü, ismini vermediği bazı doktorların, “Bakın Fatih Altaylı da sonunda aşının kötü olduğunu anladı” şeklinde anladığını söyleyen Altaylı, “O cümleden bunu anlayan ahmak değildir de nedir!” diye sitem etti.

“Çok açık biçimde diyorum ki, ‘Kardeş biz aşı oldukça siz daha da tehlike altına giriyorsunuz. Çünkü aşı olanlar hastalanmadan bir süre taşıyıcı olabiliyorlar. Bu da siz aşısızların bulaşa maruz kalma ve varyantlar nedeniyle ölme riskinizi arttırıyor’ Bu sözde hekim bozuntuları ‘Bak Altaylı da aşı karşıtı oldu’ diyor” diyerek yanlış yöne çekilen sözüne açıklık getiren Altaylı, “Bakın bunların dinleyerek aşı olmaktan imtina eden yurttaşlarımız. Bunlar cahil, bunlar okuduğunu anlamaktan aciz, bunlar salak. Bir salağın veya cahilin peşine takılanların sonu iyi olmaz. Lütfen bilimin ve bilginin peşinden koşun” ifadelerini kullandı.

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