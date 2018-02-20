Fatih Altaylı: Bundan böyle sokakta yere 200 TL düşürsem eğilip alırsam namerdim

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İlahiyatçı Nurrettin Yıldız'ın, "Asansöre bir kadınla erkeğin yalnız binmesi uygun değildir. Bu ikisi eğer yüksek bir kata çıkıyorlarsa, asansör yolculuğu birkaç dakika sürebilir. Bu süre içinde birtakım yakınlaşmalar olabilir" sözlerini değerlendirdi. Altaylı, "Sende bu kafa varken, bu geniş tahayyül ve fantezi dünyası varken, neler neler olur birden fazla kişinin bindiği asansörde" dedi. Altaylı, "Bu adamcağız belli ki, din iman üzerine ahkâm kesen biri. Olsa olsa “asansörcü” ya da “asansöri” tarikatı mensubu. Ben ise korku tarikatındanım artık. Bundan böyle sokakta yere 200 TL düşürsem eğilip alırsam namerdim" ifadesini kullandı.

Altaylı'nın "Asansöri tarikatı" başlığıyla yayımlanan (20 Şubat 2018) yazısı şöyle:

Sosyal medyada yayılan görüntüyü izlediniz mi bilmiyorum.

İzlemediniz diye düşünerek özetleyeyim.

Kerli ferli, sakallı, yaşını başını almış bir adam.

Almış kamerayı karşısına anlatıyor.

Ciddi ciddi anlatıyor hem de.

Mevzu asansör.

Önemli bir konuya değiniyor. Önemli bir “sorunsala” yanıt arıyor.

Soru şu: Bir asansöre kadın ve erkek birlikte binebilir mi?

Sakallı, bıyıklı, yaşını başını almış adamın yanıt aradığı soru bu.

Özetle diyor ki: “Asansöre bir kadın ve bir erkek yanlarında başkası olmadan binerse bu uygun olmaz.”

Konuyu rasyonalize etme biçimi de çok ciddi olduğu için beyefendiye kulak verelim:

“Bu ikisi eğer yüksek bir kata çıkıyorlarsa, asansör yolculuğu birkaç dakika sürebilir. Bu süre içinde birtakım yakınlaşmalar olabilir.”

Vay vay vay...

İki dakikada ciddi şeyler yaşanabilir.

Maşallah beyefendi tavşan misali anlaşılan.

Beş dakikada Beşiktaş der gibi, “İki dakikada 10. kat”.

Rasyonalizasyon burada da bitmiyor.

Bir de “olasılıksal” durumlar var ki, eyvah eyvah.

Ya asansör arıza yaparsa, ki bu sık sık rastlanılan bir durummuş.

O zaman olay kesinlikle vahim.

Çünkü 10-15 dakikalık arıza süresinde neler neler olabilirmiş.

Yemin ederim adam bunu ciddi ciddi anlatıyor.

Ama yine de beyefendi iyi niyetli.

“Yalnız binmek caiz değil” diyor.

Halbuki bu fantezi dünyası geniş arkadaştan, “Kalabalık binmek daha tehlikeli, grup yaparlar” demesini de beklerdim.

Ayrıca erkek erkeğe binmek de tehlikeli.

Öyle ya, orada da neler olabilir değil mi bey kardeşim.

Halkı niye eksik uyarıyorsun.

Söyle bir KHK çıkarılsın, artık asansörler tek kişilik olsun.

Sende bu kafa varken, bu geniş tahayyül ve fantezi dünyası varken, neler neler olur birden fazla kişinin bindiği asansörde.

Yemin ederim şaka değil.

Adamcağız bunu ciddi ciddi anlatıyor.

Bu adamcağız belli ki, din iman üzerine ahkâm kesen biri.

Olsa olsa “asansörcü” ya da “asansöri” tarikatı mensubu.

Ben ise korku tarikatındanım artık.

Bundan böyle sokakta yere 200 TL düşürsem eğilip alırsam namerdim.

Asansörde birkaç katta işi bitirenlerin kol gezdiği bir yerde, Allah korusun!