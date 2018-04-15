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Fatih Altaylı: Bugün çok açık biçimde 28 Şubat kararları uygulanıyor

"Ve bunu İslami öncelikleri hiç de az olmayan bir siyasi parti iktidarı yapıyor"

15 Nisan 2018 14:38

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu belirtilen Fethullah Gülen ve cemaatiyle bir siyasi mücadele yürütüldüğünü belirterek "Bugün çok açık biçimde 28 Şubat kararları uygulanıyor. Hem de çok sert ve çok etkin biçimde" dedi. 

28 Şubat diye özetlenen şeyin, Türkiye'de birtakım tarikat ve cemaatlerin devleti ele geçirmelerinin önüne geçmek için önlem alınmasını isteyen bir MGK kararı olduğunu ifade eden Altaylı, "Bu durumun devlet için yaratacağı tehlikeyi bilen dönemin Başbakan’ı Erbakan’ın bu kararların altına imza atmasının da nedeni buydu. Ancak sonrası farklı gelişti" ifadesini kullandı. 

Altaylı, "Sonra bakarız mı" başlığıyla yayımlanan (15 Nisan 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"FETÖ’nün yarattığı ortam devletin ve devleti yönetenlerin bilinçlerine yerleştiği için, bugün başka cemaat ve tarikatların da benzer bir hal almasına karşı önlemler düşünülüyor. Diyanet, bu tip yapılar bir daha karşımıza çıkmasın diye yeniden yapılandırılmak isteniyor. Din ve diyanet anlayışında Atatürk’ün 'Hanefi-Maturidi' anlayışına dönüş yapılmak isteniyor. Bana göre, biraz gecikmeyle de olsa, araya bir zaman girmiş de olsa bugün 28 Şubat kararları en etkin biçimde uygulamaya girmiş vaziyette. Ve bunu İslami öncelikleri hiç de az olmayan bir siyasi parti iktidarı yapıyor."

 

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