Fatih Altaylı: Bu kızcağıza 'Alman Çeşmesi nerededir' diye sorsalar ne olacaktı?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' programında "Çin Seddi nerededir?" sorusuna iki joker hakkını kullanan Su Ayhan isimli yarışmacıyı köşesine taşıdı. Altaylı, yarışmacının joker hakkı kullanmasının dalga konusu olmasıyla ilgili "Zannedersin ki, memleketin alayı allame-i cihan da bir bu kız 'Şaban'" ifadesini kullandı.

Altaylı, insanların "Adı üstünde Çin Seddi" yorumunda bulunmasıyla ilgili olarak Sultanahmet'te bulunan Alman Çeşmesi örneğini verdi. "Yarışmada bu kızcağıza Alman Çeşmesi nerededir diye sorsalar ne olacaktı o zaman? Adı üstünde diye “Almanya’da” mı" açıklamasını yapan Altaylı, yarışmacının sosyal medyada gündem olmasını eleştirdi.

Fatih Altaylı'nın bugün (7 Ağustos 2018) yayınlanan 'Alman Çeşmesi nerededir' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Son günlerin en büyük geyik mevzuu bir yarışma programında 'Çin Seddi nerededir?' sorusuna iki joker kullandıktan sonra yanıt verebilen genç kız.

Zannedersin ki, memleketin alayı allame-i cihan da bir bu kız 'Şaban'

Açın youtube’u bakın ne sorulara ne yanıtlar veriliyor bu memlekette.

'Kıbrıs hangi denizdedir' sorusuna 'Ben askerliğimi orada yaptım, tabii ki Karadeniz’de' diyen coğrafya üstadı mı ararsınız, 'Osmanlı’nın uçağı var mıydı?' sorusuna yanıt vermeye kalkışırken yaptığı akıl yürütmeyle izleyene balata sıyırtan mı istersiniz!

Öyle PİSA, misa sonuçları gerekmez halimizi anlamaya.

Memleketin büyük bölümünün bir halttan haberi yok.

Çok da üzülmeyin, Amerika’da da durum farklı değildir muhtemelen.

Çin Seddi’nin mevkiini 'Joker' vasıtasıyla bulan kıza gülüp dalga geçenler ise 'Ulan adı üstünde ise Çin Seddi' diyorlar ya ona ölüyorum.

Bilgi adı üstünde ile olmaz kardeş.

Ya bilirsin ya bilmezsin.

Adı üstünde olmakla her zaman doğru da olmaz.

Yarışmada bu kızcağıza Alman Çeşmesi nerededir diye sorsalar ne olacaktı o zaman?

Adı üstünde diye 'Almanya’da' mı!

Bu kızla dalga geçenler 'Tabii Almanya’da' falan demesinler diye söyleyeyim.

Alman çeşmesi Sultanahmet’te yer alır.

Sakın cahili savunuyorum da zannetmeyin.

Söylediğim şudur, 'Bok sidiğe gülermiş'

Maruzatım budur"