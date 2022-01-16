Fatih Altaylı: Bu faturalar çok can yakar, fahiş zam yapan elektrik şirketlerini polise bastırıp yalandan şov bile yapamazsınız

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, elektrik faturalarına zamsız dönemin de zamlı fiyatlandırıldığını belirterek, "Ben de heyecanla faturama baktım. Aralık 8 ila Ocak 11 arasındaki dönemi kapsıyordu. Yani 23 gün eski tarifeden, 11 gün yeni tarifeden olmalıydı. Ama böyle bir ayrım gözükmüyordu faturada. Harcamanın tamamı tek bir tarife üzerinden ücretlendirilmişti. Yüzde 25’in üzerinde bir oranda da vergi ve fonlar kalemi vardı. Ve toplamda geçen ay ödediğimin hemen hemen 2 misli bir fatura. İktidar sahiplerinin haberi olsun ki, bu faturalar can yakar" diye yazdı.

Faturalar için "teröristler", "dış güçler" diye kimsenin suçlanamayacağının altını çizen Altaylı, "Fahiş zam yapan elektrik şirketlerini polise ya da jandarmaya bastırıp, yalandan şov bile yapamazsınız. Bugün tek başına yaşayan bir emeklinin elektrik faturası 200 TL’nin altına inemiyorsa, ucuz tarifeden verdiğiniz 170 kilovat saatlik enerji bugünün elektro dünyasında komik kalıyorsa emin olun bu faturayı sadece gariban vatandaş ödemez.

Hiç sevmediğim ve ucuzlaştırdığınız bir kelime ama bunun bir “bedeli” vardır. “Vatandaş ödüyor bize ne” diye düşündüğünüz çok belli. Vatandaş o bedeli size rücu edecektir. Sandıkta fatura bulursanız, hiç şaşırmayın" ifadelerini kullandı.

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