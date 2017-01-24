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Spor

Fatih Altaylı: Bizim Mezifonlu eşeğin çıkarmayacağı Yasin'i Hollandalı Riekerink çıkardı

"Merzifon'dan da eşek getirelim böylelikle hak yerini bulmuş olur"

24 Ocak 2017 13:59

Habertürk gazetesi yazarı 'Spor Saati' programının yorumcusu Fatih Altaylı, son günlerde oynattığı futbolla eleştirilen Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink için "Bizim Merzifonlu eşeğin çıkarmayacağı Yasin'i Hollandalı Riekerink çıkardı" yorumunda bulundu.

Altaylı programda şunları söyledi:

"Riekerink denen zat oyuncu değişikliği yapıyor, Yasin'i çıkartıyor. Oyundan aldığı adam 2,5 kontra atağın 2'sini yapan, golü atan, rakibi rahatsız eden tek Galatasaraylı. Desen ki saha kenarına Merzifon'dan eşek getirsen, şu maçı seyret desen ve izlese anırarak, maçın 65. dakikasında 'Ey eşek, bu oyunda sahadan kimi çıkarmayayım?' desen, o bile 'Saçını toplamış, onu çıkarma' der. Bizim Mezifonlu eşeğin çıkarmayacağı Yasin'i Hollandalı Riekerink çıkardı. Yuh. Bu Riekerink'i Merzifon'a gönderelim, Merzifon'dan da eşek getirelim böylelikle hak yerini bulmuş olur."

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RiekerinkGalatasarayFatih AltaylıMerzifoneşek

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