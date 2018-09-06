Fatih Altaylı: Birisi bir cinayete kurban giderse, 155 yerine bir magazin programını mı aramalıyım?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Ece Erken'in ekranda Murat Başoğlu'nun, kanala gelerek programın yapımcısı Bilal Özbilge'yi silahla tehdit ettiğini söylemesini yorumladı. Yazısında "Eve hırsız girerse hangi programı arayayım?" sorusunu yönelterek, "Bu sunucu kadın tarafından sosyal medya ve magazin programı tarafından halka mı şikayet edilmelidir, yoksa bu durum polise ve savcılığa mı bildirilmelidir! Basına yansıyanlara bakarsak bu konuda polise yapılmış bir şikayet, savcılığa yapılmış bir suç duyurusu falan yok"dedi.

"Eve hırsız girerse hangi programı arayayım?"

Emniyet ve adliyelik işlerin magazine havale edildiğini kaydeden Altaylı, "Bu durumda yarın öbür gün evime hırsız girerse ben bu durumu gidip bir evlendirme programına mı şikayet etmeliyim? Birisi bir cinayete kurban giderse, 155 yerine bir magazin programını mı aramalıyım?" diyerek yazısında şu noktaları vurguladı:

Çok acayip bir ülke olduk vesselam.

Emniyet ve adliyelik işler artık magazine havale edilir olmuş.

Yeğeni ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen ve lanetlenerek bir kenara çekilen Murat Başoğlu isimli kişi, Ece Erken isimli sunucunun ifadesine göre, hakkında yapılan bir habere sinirlenerek elinde silahla Beyaz TV stüdyolarını basıyor.

Tabancasını programın yapımcının ağzına sokuyor.

Herkesi tehdit ediyor.

Sonra da çekip gidiyor.

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Üstelik programın yapımcısı da bunu teyit ediyor, “Evet bunlar oldu” diyor.

İyi de bu bir magazin programı haberi midir, yoksa bu bir polisiye vaka mıdır?

Bu sunucu kadın tarafından sosyal medya ve magazin programı tarafından halka mı şikayet edilmelidir, yoksa bu durum polise ve savcılığa mı bildirilmelidir!

Basına yansıyanlara bakarsak bu konuda polise yapılmış bir şikayet, savcılığa yapılmış bir suç duyurusu falan yok.

Bu durumda yarın öbür gün evime hırsız girerse ben bu durumu gidip bir evlendirme programına mı şikayet etmeliyim?

Birisi bir cinayete kurban giderse, 155 yerine bir magazin programını mı aramalıyım?

Bu nasıl ülke, bu nasıl bir anlayış anlamak mümkün değil."

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