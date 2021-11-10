Fatih Altaylı: Bırakın bu yüzde 1,35’lik indirimle böbürlenmeyi, gelin şu elektrikteki KDV işini konuşalım

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, elektrikte TRT payının kaldırılması kararını hatırlatarak, vatandaşa asıl yük olanın lüks tüketim ürünlerindeki KDV kadar elektriğe KDV ödenmesi olduğunu belirtti.

Altaylı, “Yani Hermes’ten aldığınız 20 bin dolarlık çantanın KDV’si de yüzde 18, bebeğinizin mamasını ısıtmak için kullandığınız elektriğin KDV’si de yüzde 18. Dövizdeki artış ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle elektrik fiyatları katlanarak artarken cebimizden çıkan KDV de aynı oranda katlanarak artıyor. Bir anlamda enerji fiyatlarındaki artış, devletin neredeyse hoşuna gidiyor. Durduk yere cebimizden daha yüksek vergi alıyor” diye yazdı.

“Geçen yıl 100 TL’lik elektrik faturamdan 15,3 TL KDV alan devlet, bu yıl enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 200 TL’ye ulaşan faturamdan 30,6 TL alıyor. Enflasyon sözde yüzde 20 artarken, vergim yüzde 100 artıyor. Hadi kabul edelim ki, enerji fiyat artışı Türkiye’den kaynaklanmıyor ama o artış oranında vergi artışı neyin nesi! Yazık değil mi hem evinde elektrik kullanan vatandaşa hem sanayiciye” diyen Altayı, iktidara çağrıda bulundu:

“O yüzden bırakın bu yüzde 1,35’lik indirimle böbürlenmeyi. Gelin şu elektrikteki KDV işini konuşalım bir. Var mısınız orada indirime! Var mısınız elektriği lüks tüketimden çıkarmaya.”

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