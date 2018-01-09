Fatih Altaylı: Bir üniversitenin 'milli' ya da 'vatansever' olmasının tek bir ölçütü vardır, o da...

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Boğaziçi Üniversitesi bu milletin değerlerine yaslanamadığı için hedeflerine tam manasıyla ulaşamadı. Çünkü belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç, belli bir fikrin savunucusu değilse ona kapıyı kapa. Bu mu özgürlük?” sözlerini değerlendi. "Bir üniversitenin 'milli' ya da 'vatansever' olmasının tek bir ölçütü vardır" diyen Altaylı, "Bu ülkeye ne değer kattığıdır" ifadesini kullandı.

Altaylı'nın "En milli üniversite hangisi olur" başlığıyla (9 Ocak 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi ne kadar milli, ne kadar değil elimde bir “milli metre” olmadığı için ölçmem mümkün değil.

Sadece Boğaziçi için değil, hiçbir üniversite için bunu yapamam.

Ama bu üniversitenin bir öğretim üyesi, bir de mezunu başbakanlık yaptı.

Hatta bu üniversiteyi içinden çıkaran Robert Kolej’li Bülent Ecevit’i de sayarsak üç eder.

Bülent Bey milli miydi?

Kıbrıs çıkarması, yavru vatanın kurtarılması milli midir acaba?

ABD’nin koyduğu “haşhaş ekim yasağının” kaldırılması milli ve milliyetçi bir tavır sayılabilir mi?

Tansu Çiller bir diğeri.

Terörle mücadele konusunda en etkili dönem, hiç kuşkusuz Tansu Çillerdönemiydi.

O emrediyor, Genelkurmay Başkanı “şak” diye yapıyordu.

“En milli” bakanlardan Mehmet Ağar mesela Tansu Çiller döneminde bakanlık yapmıştı? Keza “milliyetçi” Meral Akşener de! Hatta şimdi MHP Genel Başkan Yardımcısı olan Celal Adan da Çiller’in ekibindeydi.

Ya Ahmet Davutoğlu?

En azından kendini takdim biçimi oldukça “milli” idi.

O kadar milli idi ki, Dışişleri Bakanı ve Başbakan oldu.

Yoksa milli falan değildi de bizi mi kandırıyordu?

Hemen söyleyeyim, bu yukarıda saydıklarımın hepsi hikâye.

Bir üniversite, bir eğitim kurumu içinden çıkardığı üç beş kişinin ne kadar milli, ne kadar milliyetçi olduğuyla “milli” olmaz.

Üniversite içinde “mehteran bölüğü” kursa bile olmaz.

Bir üniversitenin “milli” ya da “vatansever” olmasının tek bir ölçütü vardır bana göre.

Bu ülkeye ne değer kattığıdır.

O üniversitenin mezunları, bu ülkede hangi işlere imza atmışlar...

O üniversiteyi bitirenler, Türkiye’nin büyümesine ne katkıda bulunmuşlar...

Mezunlar yaptıkları işlerde ne kadar üretim, ne kadar istihdam, ne kadar katma değer sağlamışlar...

O mezunlar, uluslararası alanda ne kadar bilim, bilgi ve gelişme üretip bunu ülkeye katkı olarak sunmuşlar...

O mezunlar bu ülkenin saygınlığına ne kadar artı değer eklemişler...

Bir üniversitenin milliliği böyle ölçülür.

Tüm üniversitelerimizi bu ölçütlerle sıralayalım.

Bakalım görelim en milli hangisi.