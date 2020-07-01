Fatih Altaylı: Bir S-400’e kaç leğen verirler?

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Amerika Birleşik Devletleri, 'Rusya’dan aldığınız S-400’leri bize satın. Bu konu böylece kapansın. Biz de size bol bol F-35 verelim. Dertlerimizi bitirelim' teklifi yapmış. Bir S-400’e kaç leğen verirler?" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Palavradan değil, öyle uyduruk, kıytırık laf olsun diye yapılmış bir teklif de değil. Ciddi ciddi önermiş ABD bunu. İki ülke ilişkilerini yakından ve hatta içten takip edenler böyle söylüyor.

Böyle bir teklifin tek amacı olabilir. Türkiye-Rusya ilişkilerine kalıcı bir darbe indirmek. Zaten büyük ihtimalle Rusya ile yapılan anlaşmada S-400’lerin başka birine devrini engelleyecek maddeler de vardır mutlaka. Türkiye’nin de böyle bir teklifi kabul etmesi ve S-400’leri “giriş fiyatına” ABD’ye devretmesi pek mümkün görünen bir şey değil. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump’ın çok samimi olduğunu, Erdoğan’ın Trump’ı golf oynarken bile aradığını yazıyorsa da bazı Amerikalılar, bu iş olmaz.

Olmasına da gerek yok." görüşünü savundu.

Altaylı, "Türkiye zaten S-400’leri aktive etmiş değil. Muhtemelen edeceği de yok. Corona bahanesi ile S-400’ler garaja çekildi ve muhtemelen orada çürüyecekler. Peki kulunuz 19 Mayıs 2019 günü yani 14 ay önce ne azmış hatırlıyor musunuz? 'S-400’ler muhtemelen Türkiye’ye getirilmez, getirilirse de bir depoya kaldırılır ve orada çürür' demişim.Bugün galiba o noktaya geldiğimiz aşikar hale geldi. Amerika ise “Bize satın” diyormuş. 'Yok birader, biraz beklesin eskiciye vereceğiz. Yerine ya mandal alırız ya leğen.” ifadesini kulllandı.

Yazının devamı için tıklayın