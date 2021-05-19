Fatih Altaylı: Benim için İnce’nin partisi başlamadan bitti

HaberTürk yazarı, gazeteci Fatih Altaylı, CHP’den ayrılan Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’nin çalıntı çıktığı iddia edilen logosuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında, “Bu benzerlik ile benim için İnce’nin partisi başlamadan bitti” dedi.

“Diyeceksiniz ki, 'Yahu bir logo benziyor diye bir parti niye bitsin.’ Aman ha, yanlış anlamayın. Benim için Memleket Partisi’nin bitmesinin sebebi logonun benzemesi değil. Logo çalıntı olabilir. Muharrem İnce nereden bilecek logonun araklama olduğunu. Adamın işi mi bu” diyen Altaylı, “Benim için İnce’yi, Memleket Partisi'ni başlamadan bitiren ise sonrasındaki gelişmeler” diye ifade etti.

Memleket Partisi’nden logonun çalıntı olduğu iddiaları üzerine yapılan açıklamayı eleştiren Altaylı, “Yahu kardeşim bal gibi araklamışlar işte. Kör olsan yine görürsün hırsızlığı. Kıvırmanın alemi ne” dedi. Altaylı devamında da şunları kaydetti:

Çık adam gibi de ki, “Eleştiriler haklıdır. Biz de ajansımızın kurbanı olduk. Uyarılar için teşekkür ederiz. Logomuzu hemen değiştirme kararı aldık. Bizi kandıran ajans ile yollarımızı ayırdık.”

Buna dürüst tavır derdik ve çok da hoşumuza giderdi. Ama Memleket Partisi, memleketimizin geleneğine uygun davrandı ve saçmalamayı, hepimizi ahmak yerine koymayı tercih etti. Memlekette bunlardan çok var Muharrem Bey, aynısından bir taneye daha ihtiyaç yok. Biz yeni bir memleket aramıyoruz ama memlekette yeni bir anlayış arıyoruz. Ha bu arada haberiniz olsun. Partiniz ile ilgili tüm olumlu gelişmeleri A Haber’den izliyorum. Yola sağlam bir medya desteği ile çıkıyorsunuz.

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