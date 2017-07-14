Fatih Altaylı: Bence o '15 Temmuz' afişlerinde subliminal bir mesaj verilmek isteniyor...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "afişler" ile ilgili olarak "Bence orada subliminal bir mesaj verilmek isteniyor. ABD’nin ve Pentagon’un darbedeki rolü vurgulanıyor. Yani ilan diyor ki, bu darbenin içinde ABD Genelkurmayı da var" görüşünü dile getirdi.

Altaylı, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Diyeceksiniz ki: 'Fatih üşüttün mü?' Hepiniz kadar ben de üşüttüm elbette, ama bu yazdıklarımın üşütmekle alakası yok. Onca fotoğraf varken bir Amerikan askerinin fotoğrafının kullanılmasına bir mantık bulmaya çalışıyorum, o kadar."

Fatih Altaylı'nın "Size ne!" başlığıyla yayımlanan (14 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Subliminal fotoğraf

Sevgili Özkök, o ilanda küçük düşürülen ve aciz ya da Ahmet Hakan’ın tabiriyle “zelil durumda” gösterilen asker, zaten Türk askeri değil.

O fotoğrafta görülen asker, bir Amerikan askeri.

O ağlayan asker, Irak’ta çekilen ve daha sonra Pulitzer Ödülü kazanan bir fotoğrafta da yer alan Amerikalı bir asker.

Türk askeriyle hiç ama hiç alakası yok.

O fotoğrafın orijinalini Google’a, hatta ona bile gerek yok sosyal medyaya şöyle bir göz atarsanız hemen bulursunuz zaten.

Türk askeri olmayan bir askerin “zelil!” durumdaki görüntüsünden, Türk askeri niye rahatsız olsun ki?

“Peki bu fotoğrafın Türkiye’deki darbeyle ne alakası var?” diye sorabilirsiniz.

Bence orada subliminal bir mesaj verilmek isteniyor.

ABD’nin ve Pentagon’un darbedeki rolü vurgulanıyor.

Yani ilan diyor ki: “Bu darbenin içinde ABD Genelkurmayı da var.”

Bunu açık açık söyleyemedikleri için de çok ünlü bir fotoğrafta yer alan, yani Türk askeri olmadığını herkesin bildiği bir askeri kullanmışlar.

Diyeceksiniz ki: “Fatih üşüttün mü?” Hepiniz kadar ben de üşüttüm elbette, ama bu yazdıklarımın üşütmekle alakası yok.

Onca fotoğraf varken bir Amerikan askerinin fotoğrafının kullanılmasına bir mantık bulmaya çalışıyorum, o kadar!