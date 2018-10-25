Fatih Altaylı: Bence Devlet Bahçeli bunu gördü

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, MHP ile AKP'nin yerel seçim ittifakını bitirmesini yorumladı. Altaylı, siyaseti yakından takip edenler için yaşanan gelişmelerin sürpriz olmadığını belirterek, "Hatta geç bile kalmış bir gelişme. Bence Devlet Bahçeli bunu gördü" dedi.

Fatih Altaylı köşesinde ittifakın bitmemesi halinde yaşanabilecekleri işaret ederek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ihtimalleri öngördüğünü savundu.

"Parti örgütleri arası kavga ayyuka çıkardı"

Altaylı, "Örgütlerin güçlükle zaptedildiği bu ittifak zaten binbir sıkıntı yaşarken, bunun üzerine bir de yerelde farklı pozisyonlarda binlerce adayın söz konusu olduğu, sadece il bazında değil ilçe bazında da yüzlerce belediye başkanının aday gösterileceği bir yerde zaten yürüyemezdi.

Gerilim öylesine yükselirdi ki, güçlü genel başkanların dahi kontrol edemeyeceği bir parti örgütleri arası kavga ayyuka çıkardı.

Bence Devlet Bahçeli bunu gördü.

Çok daha büyük bir kopma yaşanmaması için iki partinin TBMM’deki ittifakının da tehlikeye girmemesi için “yerel seçim ittifakı” arayışına son verdi.

AK Parti de bundan son derece memnun olmalı.

Onlar da örgüte anlatmakta zorluk çekecekleri ve muhtemelen kabul görmeyecek bir yükten kurtuldular" dedi.

Fatih Altaylı'nın "İkisi de kurtuldu" başlığıyla (25 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz