Fatih Altaylı: Belediyeyi 'paralel devlet' olarak görmek yeni dönemin işareti, kaldırın belediyeleri siz sağ ben salim!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, AKP'li Mahir Ünal'ın belediyelerin yardım dağıtmasına ilişkin yaptığı, "Paralel Devlet Yapılanması" adlandırmasını bugünkü köşesine taşıdı. Altaylı, "AK Parti artık devlet olmuş. Oysa belediyenin, belediyelerin hele de böyle bir dönemde vatandaşa şu veya bu şekilde yardım etmesinden hem daha doğal hem daha elzem bir şey yok. Belediyeyi 'paralel devlet' olarak görmek ise Türkiye’de aslında yeni bir döneme geçtiğimizin işareti. Kaldırın belediyeleri siz sağ ben salim!" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Belediyelerin yardım dağıtmasına kızıyor AK Parti. AK Parti’nin yıllardır süren başarısının ardında belediyelerde yaptığı bu yardımların etkisi çok büyüktü.

Anlaşılan o ki, AK Partili belediye yaparsa sorun yok ama AK Partili olmayan bir belediye yaparsa 'Paralel Devlet Yapılanması'. Ama böyle bir durumda Mahir Bey ve arkadaşlarının hemen yeni bir Anayasa teklifi vermeleri gerekir." görüşünü savundu.

Altaylı, "Bu yeni Anayasa’da belediye adlı kurumların “Paralel devlet yapılanmasına neden olabilecekleri” için kaldırılması ve onun yerine belediye başkanlarının merkezi otorite tarafından atanması sistemi getirilebilir. Bu vatandaşın da lehinedir.

Durduk yerde on milyonlarca vatandaş “Paralel bir devlet yapılanmasına” oy verme riskinden uzak tutulmuş, vatandaşın muhalefete oy vererek suç işlemesinin önüne de geçilmiş olunur." ifadesini kullandı.

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