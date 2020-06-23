Fatih Altaylı: Belediyelere yönelik bir operasyonun altyapısı hazırlanıyor gibi bir hisse kapıldım, umarım yanılıyorumdur

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir bayrağıyla ilgili sözlerinin büyütülmesinde iyi bir niyetin olmadığını belirtti. Altaylı, "Belediyelere yönelik bir operasyonun altyapısı hazırlanıyor gibi bir hisse kapıldım, umarım yanılıyorumdur" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Tunç Soyer’in izcoin ve İzmir bayrağı ile ilgili sözleri öyle bir biçimde yansıtıldı ki, önce ben bile gizli bir örgüt toplantısında açıklanmış ve bir şekilde sızmış bölücü bir konuşma ifşa oldu zannettim.

Oysa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, turizmcilerin resmi çatı örgütü TÜRSAB yönetimi ve üyeleri ile turizm konulu açık bir toplantı yapıyordu ve ortada bir bölücülük falan yoktu.

Ancak bir anda konu buna çevrildi. Yazılanlara bakarsanız sanki İzmir’de efeler dağa çıktı ve Tunç Soyer önderliğinde bir bağımsızlık savaşı başlatıldı." görüşünü savundu.

Altaylı, "Bu meselenin, öyle olmadığı halde bu denli büyütülmesinin arkasında iyi bir niyet olması mümkün değil. Sanki belediyelere yönelik bir operasyonun altyapısı hazırlanıyor gibi bir hisse kapıldım.

Umarım yanılıyorumdur..." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege BTK moderatörlüğünde online bir platformda düzenlenen ‘Normalleşme Sürecinde İzmir Turizmi’ konulu toplantıda anlattığı sanal para projesi ile İzmir'in 1800'lü yıllarda bayrağının olduğu ifadeleri, Takvim gazetesinde 'Eyalet skandalı' başlığıyla haber yapıldı.