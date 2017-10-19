Fatih Altaylı: Belediye başkanları istifaya karşı direnemezler çünkü AKP'nin elinde 'FETÖ' kozu var

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istifa etmek istemeyen belediye başkanları hakkında söylediği "Eğer istifa etmezlerse bedeli çok ağır olur" sözlerini değerlendirdi. Altaylı, yönetimden gelen istifa talebine karşı belediye başkanlarının direnemeceğini belirterek "İstifa falan etmiyorum’ diyemezler. Direnen, ‘İstifa etmiyorum’ diyen olursa, parti yönetimi bundan dolayı üzülmez, geri adım falan da atmaz. Çünkü yönetimin elinde çok iyi bir ‘koz’ var. Kozun adı FETÖ. Direnen olursa, hemen FETÖ bağlantısı ortaya dökülür" dedi.

Fatih Altaylı'nın "FETÖ, NY Savcılığı ile mi çalışıyor?" başlığıyla yayımlanan (19 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha ne kadar net konuşabilir bilmiyorum.

İstifası istenen belediye başkanlarıyla ilgili kendisine bir soru sorulduğu zaman her seferinde çok net yanıtlar verdi.

“Yok öyle şey” falan demedi.

Bu konuyla ilgili son cümlesi ise şu: “Eğer istifa etmezlerse bedeli çok ağır olur.”

Cumhurbaşkanı’nın bu yanıtının akla getirdiği ise benim 5 Ekim tarihli yazım oluyor.

İki hafta önce, bu istifa talepleri ilk gündeme geldiği ve bazı yorumcuların, “Direnecekler, istifa etmeyecekler” dediği günlerde şöyle yazdım:

“Dİ RE NE MEZ LER. Pazarlık edebilirler, zamanlama konusunda bir kolaylık isteyebilirler, istifanın onur kırıcı bir şekilde olmaması için ricacı olabilirler, ‘Hastane raporu alıp sağlık sorunlarımı gerekçe göstererek bırakayım’ falan diyebilirler.

Bunların hepsi mümkün.

Ama ‘İstifa falan etmiyorum’ diyemezler.

Direnen, ‘İstifa etmiyorum’ diyen olursa, parti yönetimi bundan dolayı üzülmez, geri adım falan da atmaz.

Çünkü yönetimin elinde çok iyi bir ‘koz’ var.

Kozun adı FETÖ.

Direnen olursa, hemen FETÖ bağlantısı ortaya dökülür.

Verilen bir arsa, yapılan bir yardım, sağlanan bir kolaylık, FETÖ liderine zikredilmiş bir övgü, bir Pennsylvania gezisi, ziyaret edilmiş bir FETÖ okulu, FETÖ okuluna gönderilmiş bir çocuk veya torun, FETÖ’cülerle yapılmış bir telefon konuşması ve tabii telefonda bulunacak veya çoktan bulunmuş bir ByLock.

Bunlar ortaya konulur ve yargı zaten gereğini yapar, istifa etmiş bir başkan olmak varken, FETÖ’cülükten içeri atılmış eski başkan oluverirler bir anda.

İktidar partisi bundan hiç de gocunmaz, hatta tam aksine ‘FETÖ’nün siyasi ayağıyla mücadele edilmiyor’ eleştirilerini de ortadan kaldırır, kendi partisinde de temizlik yapan güçlü bir konuma yükselir. Hatta bu konum, muhalefet partilerinin belediye başkanlarına da dokunabilmenin yolunu ardına kadar açar.”

Anladınız mı “Çok ağır olur”un ne demek olduğunu.