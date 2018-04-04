Fatih Altaylı: Bazı sanatçılar bunu kendi PR kampanyalarına çevirmişse...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, Hatay'daki sınır birliklerini ziyaretinde eşlik eden sanatçılarla ilgili olarak "Yanlış bilmiyorsam, Kore Savaşı sırasında da Türkiye’den bazı sanatçılar Kore’ye yollanmış, konser vermişler. Burada eleştirilecek bir şey yok" dedi.

Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak kaleme aldığı yazısında "Bazı sanatçılar bunu kendi PR kampanyalarına çevirmişse bile bu o sanatçıların ayıbıdır" ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı'nın "Bu iş Kartal gibi yapılır" başlığıyla yayımlanan (4 Nisan 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kusura bakmayın Kemal Bey, sizinle hemfikir olamıyorum.

Suriye sınırındaki askerlerimize, sanatçı ve sporcuların yaptığı ziyareti eleştirmişsiniz.

Zaten siz de biliyorsunuzdur, pek çok ülkede böyle gelenekler vardır.

Sanatçılar ülke dışında savaşan askerlerin ayağına gider, moral verirler.

Ses sanatçıları ise konser verirler, sinema sanatçıları ise askerlerle fotoğraf çektirirler ya da o sanatçıların filmleri askerlerle birlikte izlenir.

Yanlış bilmiyorsam, Kore Savaşı sırasında da Türkiye’den bazı sanatçılar Kore’ye yollanmış, konser vermişler.

Burada eleştirilecek bir şey yok.

Yapılan ziyaretin belki eksiği vardır ama fazlası yoktur.

İyi bir iştir.

Bazı sanatçılar bunu kendi PR kampanyalarına çevirmişse bile bu o sanatçıların ayıbıdır.

Mesela Beşiktaş futbol takımı da gitti sınırdaki askerlerimize.

Ama bunu öyle şık, öyle güzel yaptılar ki, helal olsun demek lazım.

Bunu ne kulübün propagandasına çevirdiler, ne futbolcuların özel PR kampanyasına.

Sessiz sedasız gittiler.

Askerlerle kucaklaştılar, geri döndüler.

Kulübün simgesi Kartal’a yakışır bir ağırbaşlı tavırla.

Bu işin nasıl yapılması gerektiğini gösterdiler.

Bu nedenle yanlış yerde durdunuz Kemal Bey.

İlle bir şey söyleyecekseniz, orada “en milli” görünmeye çalışan sanatçılarımıza çocuklarının nerede askerlik yaptığını sorsaydınız biraz daha haklı olabilirdiniz belki.