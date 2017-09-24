Fatih Altaylı: Barzani'ye devlet başkanı muamelesi yapan Türkiye'ydi, niye şimdi şaşırmış numarası yapıyoruz?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’den “doğrudan petrol ve para aldığını” belirterek, “Barzani’ye kim devlet başkanı muamelesi yapıyor? Çok açık biçimde Türkiye” ifadesini kullandı. Türkiyeli yetkililerin "IKBY referandumu" konusunda tepkili olduğunu hatırlatan Altaylı, sözlerine "Peki şimdi Barzani’nin arka tarafının kalkmasından kim şikâyet ediyor? Türkiye. İyi de oraya krikoyu koyan biz değil miyiz de şimdi şaşırmış numarası yapıyoruz" diye devam etti.

Fatih Altaylı’nın “Almanya’dan Türkiye boykotu” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

2 ile 2’yi çarparak sonucun 1 olmasını beklemek Türk siyasetine mahsus bir durum olsa gerek.

Türkiye, Barzani’nin bağımsız Kürdistan girişimine tepkili.

“Sonuçlarına katlanır” diyoruz. Askeri seçeneği masaya sürüyoruz.

İyi de Türkiye’de biraz geleceği gören herkes yıllardır şöyle demiyor mu:

“Türkiye, Kuzey Irak’ta Kürdistan’ı kuruyor”

Kuzey Irak Kürt otonom bölgesini yıllardır kim imar ediyor?

Türkiye ve Türk müteahhitler.

Kuzey Irak Kürt otonom bölgesinin otonom olmasının finansmanını yıllardır kim sağlıyor?

Barzani’den doğrudan petrol alan ve para aktaran Türkiye.

Barzani’ye kim devlet başkanı muamelesi yapıyor?

Çok açık biçimde Türkiye.

Peki şimdi Barzani’nin arka tarafının kalkmasından kim şikâyet ediyor?

Türkiye.

İyi de oraya krikoyu koyan biz değil miyiz de şimdi şaşırmış numarası yapıyoruz.

Not: Bugün Murat Bardakçı'nın sayfasını okuyun. Barzani’nin dedelerine Osmanlı’nın neler yaptığını görün. Önce madalya takıp sonra ipe taktıklarını öğrenin.