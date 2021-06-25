Fatih Altaylı: Aziz Yıldırım'ın bir rekoru ise en çok Galatasaray şampiyonluğuna tanık olmuş Fenerbahçe Başkanı olmasıdır

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında söylediklerine ilişkin olarak, "Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde muhtemelen en uzun süre yöneticilik yapmış kişidir. Yönetim kurulu üyeliği ve 20 yıla yakın başkanlıkla muhtemelen kulübün rekorlarına sahiptir. Bir başka rekoru ise en çok Galatasaray şampiyonluğuna tanık olmuş Fenerbahçe Başkanı olmasıdır" dedi.

Altaylı, "Aziz Yıldırım’ın basın toplantısını izlediniz mi bilmiyorum! İzlediyseniz veya okudu iseniz sabık bir spor kulübü başkanının haset dolu bir çıkışı diye düşünmeyin. Tipik bir Türkiye tablosudur Aziz Yıldırım. Zayıf hafızalı bir topluma nasıl hitap edileceğinin göstergesidir. Türkiye’nin siyasetinin de aynasıdır belki! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde muhtemelen en uzun süre yöneticilik yapmış kişidir. Yönetim kurulu üyeliği ve 20 yıla yakın başkanlıkla muhtemelen kulübün rekorlarına sahiptir. Bir başka rekoru ise en çok Galatasaray şampiyonluğuna tanık olmuş Fenerbahçe Başkanı olmasıdır. Yıldırım’ın Başkanlığı döneminde, ezeli rakip Galatasaray çok çok gerilerden gelerek şampiyonluk sayısında Fenerbahçe’yi geçmiştir. Keza Galatasaray’ın Avrupa Şampiyonluğuna ve Süper Kupa’yı alışına tanıklık etmiş tek Fenerbahçe Başkanı'dır" diye yazdı.

Aziz Yıldırım iyi bir Başkan değildir. Efsane Başkan hiç değildir" diyen Altaylı, "Kulübü mali açıdan büyük bir çöküşe sürüklemiş, kaybettiği seçimlere giderken Avrupa’dan yasaklı, mali açıdan batık, transfer yapması mümkün olmayan, 800 milyon dolar borçlu bir kulübün Başkanı’dır Aziz Yıldırım. Denizin bittiği yerdedir. Muhtemelen son katıldığı seçimleri kazanmış olsa idi, bugün değil basın toplantısı yapmak, sokağa çıkacak hali olmazdı. Fenerbahçe camiası durumu gördüğü ya da en azından hissettiği için son seçimlerde Aziz Yıldırım’ı yolladı ve yerine rekor oyla Ali Koç’u seçti" ifadelerini kullandı.

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