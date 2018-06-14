Fatih Altaylı: Aynı hatayı peş peşe yapanların "Kandırıldım” deme hakkı artık kalmamıştır!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, eski Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün'ün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında verdiği "ifadeyi" değerlendirdi. Altaylı, "20 yıl sonra da 'Ben 2018’de demiştim' diyebilir miyim, o gün hâlâ hayatta olur muyum bilmiyorum. Ama aynı hatayı peş peşe yapanların 'Kandırıldım' deme hakkı artık kalmamıştır. Çünkü onlar kandıkça, memleket yanıyor" dedi.

"Galatasaray’da 2. Başkan olduğum dönemde Fethullahçı örgütlenmeyle açıkça savaşmıştım" diyen Altaylı, sözlerine şöyle devam etti:

"Son kalan bir kişiye de mesaj yollamış, 'Kimsenin dinine, ibadetine karışmam. İsterse şeytana tapsın umurumda olmaz. Ama bunu takıma yaymaya kalkarsa, bu yolla takımda hâkimiyet kuracak gruplar oluşturursa, gençleri etkilemeye kalkarsa yollarım' demiştim. Nitekim yolladım da. O futbolculardan biri daha sonra bunu açıkladı. Bu açıklamadan sonra ben, yani Fatih Altaylı bir kez daha bugün FETÖ denilen 'Gülencilerin' hedefi oldum. Başta Zaman olmak üzere ama neredeyse tüm İslamcı basında ağır hakaretlere uğradım. Bugün FETÖ karşıtı görünüp o gün FETÖ işbirlikçisi olan bazı kalem sahipleri neler neler yazdılar hakkımda. Sonra devran döndü, dünün FETÖ’cüleri bugün FETÖ karşıtı, dünün makbul FETÖ elemanları suçlu hale geldi. Ben ise hep 'Sadece Galatasaray’da değil, her kulüpte vardı bunlar. Ben en azından mücadele ettim' demekle yetindim. Kimseye de dinletemedim. Ama gel gör ki, eski bir Fenerbahçeli futbolcu, Bekir Ertegün itirafçı oldu ve öttü. Aynen Galatasaray’da olduğu gibi, Fenerbahçe’de de başta Emre Belözoğlu olmak üzere pek çok futbolcunun FETÖ’cü olduğunu, FETÖ evlerinde toplantılara katıldığını isim isim anlattı. Bu FETÖ ile mücadeleyi başlatanlara teşekkür ediyorum. Bu sayede haklılığımız ortaya çıkıyor. Ama bugün de benzer tehlikelere karşı uyarmaya devam ediyorum. 20 yıl sonra da 'Ben 2018’de demiştim' diyebilir miyim, o gün hâlâ hayatta olur muyum bilmiyorum. Ama aynı hatayı peş peşe yapanların 'Kandırıldım' deme hakkı artık kalmamıştır. Çünkü onlar kandıkça, memleket yanıyor."