Fatih Altaylı: Aynı ekranı paylaştığım Veyis Ateş’ten beklentim, bu vahim iddiaları net ve açık biçimde "yalanlaması"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, HaberTürk programcısı Veyis Ateş ile ilgili iddialarına ilişkin olarak, "Aynı ekranı paylaştığım Veyis Ateş’ten beklentim bu vahim iddiaları net ve açık biçimde 'yalanlaması'" dedi.

Altaylı, "Peker’in ithamları arasında, Habertürk ekranlarından tanıdığınız Veyis Ateş’e yönelik olanlar da var. Ateş’in AK Parti’ye yakın bir gazeteci olduğu sır değil. Bunda bir suç da yok. Ancak sonrasındaki ithamlar çok çok kötü. Meslekle bağdaşmayan şeyler. Doğru mudur, değil midir bilemem! Doğru olmamasını umarım ve tercih ederim ama kimsenin ne kefiliyim ne velisi" ifadesini kullandı.

Altaylı, "Bu yüzden de aynı ekranı paylaştığım Veyis Ateş’ten beklentim bu vahim iddiaları net ve açık biçimde 'yalanlaması'. Hodri meydan demesi. Hatta meseleyi yargıya taşıması. Onun yerinde olsam öyle yapardım" düşüncesini dile getirdi.

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Sedat Peker, Veyis Ateş hakkında ne demişti?

Sedat Peker, Veyis Ateş hakkında şunları söylemişti:

Sülü, Veyis geliyor gelmekte olan. Dediğim çıkmazsa elimi koyacağım kamerayı açacağım, elimi keseceğim. Veyis, Kırkpınar güreşlerinde olur ya, bu da süslü Süleyman’ın cazgırı. Süleyman çıkmadan önce bu Süleyman’ı tanıtıyor. Öyle bir yere geleceğiz ki aklınız çıkacak.

"Kayıt var Veyis"

Delilli, belgeli, kayıtlı, görüntülü. O gün tartışma (Habertürk TV yayını) olurken Erdal Aras arıyor, 'Reis’i ben de, sen de, Soylu da tanıyor, niye söylemiyorsun' diyor. Onun çünkü işi var. Onun işi İsmail Saymaz’ı bloklamak. Gazeteci ya konuşuyor, aradaki yakınlıklarına bak. Erdal’la bu kadar yakınlar. Biz bu Veyis ile oturduk 6-7 saat Pucca’da oturduk, yemek yedik. Siz çok anlatıldığı gibi değilmişsiniz, entelektüel, bilgili bir insanmışsınız dedi. Bak buna hiç gıcıklığım yoktu, sarmayacaktım, bloke etti ya. Bitti artık, hiçbir şansı yok. Kayıt var Veyis.

Bodrum'da Paramount Otel var. Sahibi kim, Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye'de de ABD'de de aranıyor. Bu adamın otelinde kimler var. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu. Hani İçişleri Bakanlığı’nın koyduğu yasakları kaldıran makam var ya o. Bu adam o kadar rahat ki sıfır X5 (BMW) ile işe gidiyor. Devlet bunlara Opel, Passat veriyor. Artık sınırları aşmışlar, güç zehirlemesi böyle bir şey. Her yer onlarda, yapılanmayı biliyor, Tayyip Abi niye alamıyor bunu? Onu da anlatacağım.

"Veyis Ateş, tatil ekibinde"

Başka, bunun eski koruması, kendi korumasıydı, onu koruma dair başkanı yaptı. Kim, Ekrem Güler, kim Silivri'deki genç emniyet müdürünün intihar etmesine neden olan canavar hain, bunalıma soktu, kafasına sıktı. Veyis Ateş, tatil ekibinde. Bunlar tatili de birlikte yapıyorlar, kesmeyi de birlikte yapıyorlar. Resul olaya sonradan dahil olacak, bunlar tatil ekibi. Bir de Muğla Emniyet Müdürü, Marina vardı ya, el konulan, şimdi de otele el koyuyorlar. Sezgin Baran Korkmaz, en son Mübariz de 'sendeki belgeler benim şirketim ama bende yok' demişti, bende var kardeşim. Sakın onlarla anlaşayım deme, patlatırım rezil olursun. Müşteri portföyünün tamamı bende, hangi hakimler savcılar. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, sizin maaşınız kaç para, hani fatura.

"Ben olayı toparlayayım diye arayan da bu Veyis"

5 Aralık Resul Holoğlu, Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı telefon açıyor Korkmaz'a. Sezgin Baran Korkmaz kim, ABD'de aranıyor. İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor. Saat 10.30 giriş, gece 12.30 çıkış. Sezgin Baran Korkmaz'ın 45 milyon dolar bir iş adamından (İnan Kıraç) alacağı var. Süleyman buna 'Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurtdışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak' diyor. Yukarısı da Tayyip abi. Amerika'dan da büyük para gelmiş diye herkes biliyor ya... Bütün kayıtlar çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz, 6 Aralık'ta yurtdışına gidiyor. İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı'nı telefonla arayıp, hakkında 6 aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor ve görüşüyor ve yurtdışına çıkmasını söylüyor. Bu 45 milyonu kabul etti ya Sezgin Baran, ne yapsın devlet var karşısında. Oteli de istediler. Böyle bir namussuzluk olur mu? Siz muhaliflere baskıyı kuracaksınız, 4 Aralık'ta Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na geldi mi? Kamera kayıtlarını çıkarın. 5 Aralık'ta yurtdışına çıkmış mı? Sezgin Baran Korkmaz bakıyor her şey elden gidecek, dönmüyor. 28 Aralık'ta operasyon yapıyorlar. 29 Aralık'da 45 milyon doların ödenme günü, haciz olacak o gün. Sezgin Baran Korkmaz'ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veyis.. Ben olayı toparlayayım diye arayan da bu Veyis. Aranan adamın oteline gidip kalıyorsun, onbinlerce, yüzbinlerce euro hesap hiçbiriniz ödemiyorsunuz, sonra adamı gasp ediyorsunuz. Mehmet Ağar'dan öğrenmiş bu taktiği. Siz bu adamın arkadaşı değil misiniz? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı izin vermiyor, Cumhurbaşkanı'na gidiyor, 'sizin haberiniz varmış' diyor. Haberim yok diyor. Kanun neyi yapıyorsa onu yap diyor. Otelde hangi savcı hangi hakim kaldı hepsinin listesi bende. İçişleri Bakanı’ya görüşmesi Yüce Divan’a yeter."