Fatih Altaylı: Atatürk'e gerçekten 'hakaret' eden bir grup var; CHP yönetimi!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, son olarak Safiye İnci isimli bir kişinin Anıtkabir'de çektiği videoyla "Atatürk'e hakeret" etmesine "Bu eziklere, bu zavallılara sadece acıyorum" değerlendirmesini yaptı. Altaylı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e gerçekten hakaret eden bir grubun olduğunu bunun da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi olarak öne çıktığını bildirdi.

Altaylı "Tek tek belki Atatürk'ü seviyorlardır" dediği CHP yönetimi için "Bir araya geldikleri zaman, Atatürk’e bunlar kadar 'hakaret eden' bir başka grup ben görmedim, duymadım" dedi.

HaberTürk yazarının "Atatürk’e kim hakaret ediyor" başlığıyla (26 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Arada bir, bir kendini bilmez çıkıyor.

Bu bazen cahil, edepsiz bir genç kız, bazen cahil ve ahlaksız bir sözde akademisyen, kimi zaman edepsiz bir yazar olabiliyor.

Kendilerince Atatürk’e sövüyorlar.

Biz de bunlara çok kızıyoruz.

Ben kendi adıma bu öfkeyi arkamda bıraktım.

Bu eziklere, bu zavallılara sadece acıyorum.

Bu ülkenin kurucu babasına, arkamızda bıraktığımız 200 yılın en önemli devlet adamına, düşmanlarının bile saygı duyduğu bir askere üç beş çapulcunun söylediği birkaç anlamsız cümle hiçbir şey ifade etmiyor benim için.

Atatürk’ün değerini bilmemek, Atatürk’ü küçültmez, Atatürk’e zarar vermez.

Sadece bu değeri anlamayanın cehaletini, bilgisizliğini, aptallığını, anlayışsızlığını gösterir.

Bana göre bunların ağzından çıkanlar ne olursa olsun Atatürk’e hakaret değildir.

Ama kurduğu ülkede Atatürk’e gerçekten “hakaret” eden bir grup var.

Kim bunlar biliyor musunuz?

Ben söyleyeyim, Atatürk’ün emanetine sahip çıkanları temsil ettiğini iddia eden, onun kıymetini gerçekten anlayanları sömüren bir grup bunlar.

Bu grubun adına CHP yönetimi diyoruz.

Tek tek tanıdığınızda belki hepsi düzgün insanlar.

Belki hepsi gerçekten Atatürk’ü seviyordur bilmiyorum.

Ama bir araya geldikleri zaman, Atatürk’e bunlar kadar “hakaret eden” bir başka grup ben görmedim, duymadım.

Bu grubun Atatürk’ün kurduğu partiye yaptıklarına bir bakın Allahaşkına.

Bir zamanlar Atamızın oturduğu o koltuğa bugün yapışanlara, bitmiş bir imparatorluktan bir ulus, bir millet, bir devlet çıkaran adamın oturduğu koltukta bir kurultay bile yapamayanlara, birkaç yüz imzayı bile sayamayanlara, toplayamayanlara, çıkaramayanlara bir bakın.

Ne kendini bilmez genç kızın ağzında, ne beyni sulanmış İslamcı’nın satırlarında, ne Allahın çarptığı Fesli'de, ne bir başkasında

Atatürk’e gerçek hakaret orada.

Gelmiş geçmiş en basiretli liderin koltuğunu işgal eden basiretsizlerde..