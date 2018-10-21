Fatih Altaylı: At yalanı sevsinler inananı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Suudi Arabistan’ın, İstanbul’daki Başkonsolosluk binasına girerek kaybolmasının ardından öldüğünü 17 gün sonra kabul ettiği Cemal Kaşıkçı ile açıklamasını ti’ye aldı.

Kaşıkçı’nın ölümüne dair abartılı ve uydurma bir senaryo kaleme alan Altaylı, “Bu benim yazdığım hikaye bile Suudilerin açıkladığı “Konsoloslukta yumruk kavgasına girdi ve orada öldü” açıklamasından daha mantıklı.

Suudiler, işledikleri pis cinayeti kabullenirken bile bütün dünya ile göz göre göre alay ediyorlar. Para ile yalan satıyorlar. Güvendikleri diğer şey ise bir damat. Trump’un Yahudi lobisinin adamı olan damadı” yorumunda bulundu.

"Türk yetkililerin bilgileri Amerikan medyası ile paylaşması güvenilirliğini artırdı"

Türk yetkililerin yabancı ajanslara verdiği/sızdırdığı bilgileri de değerlendiren Altaylı, “Bu olaydan benim anladığım tek şey, Türkiye’nin doğru bir tavır izlediği. Bilgileri Türk medyası ile değil, isimsiz olarak Amerikan medyası ile paylaşmaları, kaynakların güvenilirliğini arttırdı. Uluslararası toplumun cinayete ilgisini canlı tuttu, Amerikan yönetiminin Suudi katillerle ve onların prensiyle işbirliği içinde bir örtbas çabasına girmesini engelledi” ifadelerini kullandı.

*Fatih Altaylı’nın Habertürk’te bugün (21 Ekim) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.